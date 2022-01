Games That Werent schreibt:Nach der kürzlich erfolgten Einstellung von Myth für die Konsole, die auf der Seite behandelt wird, hat sich Teammitglied Grzegorz Antosiewicz mit Euch in Verbindung gesetzt, um eine Reihe von Änderungen an den Amiga/ST-Editionen von Myth hervorzuheben. Was folgt, basiert hauptsächlich auf dem Text, den Grzegorz vorgelegt hat und nachdem er in der Vergangenheit kurz mit Robin Levy und Paul Docherty gesprochen hatte.Zunächst wird angenommen, dass es für Myth auf den Amiga/ST-Plattformen grob unterschiedliche drei Entwicklungsphasen gab:1. Eine einfache Portierung des Commodore 64-Spiels für Amiga und Atari mit ähnlichem Stil.2. Eine erste Phase des Stil und Gameplay.3. Eine zweite (und wahrscheinlich letzte) Änderung des Grafikstils und des Gameplays.