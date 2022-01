Mirko Engelhardt informiert:Es gibt nun die 3. Seite im Demo-Bereich mit weiteren 6 Demos zum downloaden, nachlesen oder zum anschauen. Alles über Youtube aufgehübscht. Hier wollen wir noch einige weitere Seiten erstellen, denn die Demoscene machte und macht den Amiga zu einem echten Kult. Die legendären Demo-Partys sprechen da für sich. Allen voran The Party, The Gathering oder World of Commodore. Also der Gerd und ich bleiben weiter dran und arbeiten weiter an der Seite! In der letzten Woche des Jahres 2021 bis zum 02.01.2022 gab es wie versprochen tägliche Updates im News- bzw. Downloadbereich. Hier lohnt sich das nachschauen!