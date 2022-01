Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

E-Book in Arbeit: Rom Kernel Reference Manual (for OS 3.2) Published 09.01.2022 - 12:23 by osz



Camilla Boemann und Jason Stead arbeiten derzeit an einem Buch: Rom Kernel Reference Manual (for OS 3.2). Das Buch versteht sich als Referenz für das AmigaOS 2.0 bis 3.2 und richtet sich an Entwickler, die vornehmlich mit der Programmiersprache C arbeiten. Da der Themenumfang enorm ist, darf das Buch zunächst jedoch nicht als ein abgeschlossenes Projekt gesehen werden. Die Entscheidung es als PDF zu veröffentlichen ist beabsichtigt, zukünftig sollen Updates den Themenumfang erweitern. So kann es daher zunächst sein, dass einige Themen gar nicht oder etwas zu kurz behandelt werden.



