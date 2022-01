Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 09.01.2022 - 12:06 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



AmigaOS 3.2: Hintergründe und Installation (Virtuelle Welten)



Die Entwicklung des AmigaOS geht weiter! Mit AmigaOS 3.2 ist 2021 eine neue Version des Betriebssystems erschienen, die nicht nur Fehler behebt, sondern auch einiges an neuen (und alten) Funktionen mitbringt. Wir erklären ein paar Hintergründe (u. a. warum 3.2 neuer ist als 3.9), zeigen Euch, wie man Kickstart-ROMs einbaut (wie immer auf eigene Gefahr!), installieren das System auf einem Amiga 4000 und schauen uns ein paar der Neuerungen an.



https://www.youtube.com/watch?v=IyN1PEMNdRc





Das Erbe #1: Das Umweltbundesamt wirbt mit Computerspielen (RetroPlay/Amiga)



Es ist mal wieder Werbespielzeit! Heute geht es in "Das Erbe" vom Umweltbundesamt darum, in einem Adventure unser Erbe anzutreten und dabei die Umwelt zu schützen. Also her mit dem Telefonbuch und ran an die Renovierung!



https://www.youtube.com/watch?v=a1cILrp2rUw





Das Erbe #2: Handwerkergespräche (RetroPlay/Amiga)



Heute geht es in der Mutter aller Werbespiele Das Erbe weiter mit der Renovierung unseres Hauses. Energieeffizienz ist die Zukunft. Entrümpeln steht an. Und zwischenzeitlich diskutieren Hagen und Dennis über den Dreckwasserkreislauf. Wir bauen also Wissen ein. Schockierend... Aber Spaß macht das Game trotzdem



https://www.youtube.com/watch?v=RDBTuD5VWpA





Historyline #243: Weil ich das sage! (RetroPlay/Amiga)



Dennis greift kurz korrigierend ein, Flugzeuge gibt's nicht und es wird regelmäßig gespeichert. Läuft grade in Historyline, und der Panzer wird auch langsam. Der Computergegner arbeitet sehr kooperativ und schiebt seine Einheiten immer in die Reichweite unserer Artillerie. Sehr nett. Aber was hat das Ganze mit einer Gardena-Kupplung für Hagens Nase zu tun...?



https://www.youtube.com/watch?v=7u30r3uTdlg





01/82: RAM-Geschichte und ein schleppbarer Computer (Back in Time)



Wir gehen mit langen Haaren und kratziger Stimme ins Jahr 1982 und schauen wieder in die Zeitschriften von vor 40 Jahren.

Laserdrucker werden günstiger und kleiner, wir sprechen über drei große Computermessen und blicken auf den neuen Computer von 6502-Entwickler Chuck Peddle. Unix und CP/M sollen die 80er Jahre prägen - wir sind gespannt!

Außerdem sprechen wir über die Entwicklungsschritte hin zu RAM-Chips (mit Beispielen zu historischen Speichern) und den ersten schleppbaren Rechner mit eingebautem Bildschirm: Dem Osborne-1.



https://www.youtube.com/watch?v=7wUaNKkXa1c 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:AmigaOS 3.2: Hintergründe und Installation (Virtuelle Welten)Die Entwicklung des AmigaOS geht weiter! Mit AmigaOS 3.2 ist 2021 eine neue Version des Betriebssystems erschienen, die nicht nur Fehler behebt, sondern auch einiges an neuen (und alten) Funktionen mitbringt. Wir erklären ein paar Hintergründe (u. a. warum 3.2 neuer ist als 3.9), zeigen Euch, wie man Kickstart-ROMs einbaut (wie immer auf eigene Gefahr!), installieren das System auf einem Amiga 4000 und schauen uns ein paar der Neuerungen an.Das Erbe #1: Das Umweltbundesamt wirbt mit Computerspielen (RetroPlay/Amiga)Es ist mal wieder Werbespielzeit! Heute geht es in "Das Erbe" vom Umweltbundesamt darum, in einem Adventure unser Erbe anzutreten und dabei die Umwelt zu schützen. Also her mit dem Telefonbuch und ran an die Renovierung!Das Erbe #2: Handwerkergespräche (RetroPlay/Amiga)Heute geht es in der Mutter aller Werbespiele Das Erbe weiter mit der Renovierung unseres Hauses. Energieeffizienz ist die Zukunft. Entrümpeln steht an. Und zwischenzeitlich diskutieren Hagen und Dennis über den Dreckwasserkreislauf. Wir bauen also Wissen ein. Schockierend... Aber Spaß macht das Game trotzdemHistoryline #243: Weil ich das sage! (RetroPlay/Amiga)Dennis greift kurz korrigierend ein, Flugzeuge gibt's nicht und es wird regelmäßig gespeichert. Läuft grade in Historyline, und der Panzer wird auch langsam. Der Computergegner arbeitet sehr kooperativ und schiebt seine Einheiten immer in die Reichweite unserer Artillerie. Sehr nett. Aber was hat das Ganze mit einer Gardena-Kupplung für Hagens Nase zu tun...?01/82: RAM-Geschichte und ein schleppbarer Computer (Back in Time)Wir gehen mit langen Haaren und kratziger Stimme ins Jahr 1982 und schauen wieder in die Zeitschriften von vor 40 Jahren.Laserdrucker werden günstiger und kleiner, wir sprechen über drei große Computermessen und blicken auf den neuen Computer von 6502-Entwickler Chuck Peddle. Unix und CP/M sollen die 80er Jahre prägen - wir sind gespannt!Außerdem sprechen wir über die Entwicklungsschritte hin zu RAM-Chips (mit Beispielen zu historischen Speichern) und den ersten schleppbaren Rechner mit eingebautem Bildschirm: Dem Osborne-1.

Back to previous page