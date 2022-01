Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Stuart Brow Dokumentation: Trackers - The Sound of 16-Bit Published 09.01.2022 - 12:00 by osz



An seine Grafik-Dokumentation A Brief History of Graphics möchte Stuart Brow nun mit Trackers: The Sound of 16-Bit anknüpfen. Dazu versetzt uns Stuart Brow in das Jahr 1984 zurück, als 16-Bit den neuen Maßstab in der Computertechnik darstellten und den Computern völlig neue musikalische Klangwelten entlockten. Dabei kommt auch der Amiga nicht zu kurz, unter anderem werden in der 41-minütigen Dokumentation die Tracker Digibooster, OctaMED und The Ultimate Soundtracker thematisiert.



Die Dokumentation kann kostenlos auf YouTube geschaut werden:



Wer möchte darf Stuart Brow aber gerne auf Patreon unterstützen, damit wir zukünftig hoffentlich noch mehr großartige Dokumentationen dieser Art erhalten: News Source: amiga-news.de

News Source URL: https://www.amiga-news.de/de/news/AN-2022-01-00018-DE.html

Stuart Brow Dokumentation: Trackers - The Sound of 16-BitAn seine Grafik-Dokumentation A Brief History of Graphics möchte Stuart Brow nun mit Trackers: The Sound of 16-Bit anknüpfen. Dazu versetzt uns Stuart Brow in das Jahr 1984 zurück, als 16-Bit den neuen Maßstab in der Computertechnik darstellten und den Computern völlig neue musikalische Klangwelten entlockten. Dabei kommt auch der Amiga nicht zu kurz, unter anderem werden in der 41-minütigen Dokumentation die Tracker Digibooster, OctaMED und The Ultimate Soundtracker thematisiert.Die Dokumentation kann kostenlos auf YouTube geschaut werden: https://www.youtube.com/watch?v=roBkg-iPrbw Wer möchte darf Stuart Brow aber gerne auf Patreon unterstützen, damit wir zukünftig hoffentlich noch mehr großartige Dokumentationen dieser Art erhalten: https://www.patreon.com/ahoy amiga-news.dehttps://www.amiga-news.de/de/news/AN-2022-01-00018-DE.html

Back to previous page