amigahid-pico: USB (HID) Geräte am Amiga nutzen Published 09.01.2022 - 11:44 by osz



amigahid wurde als Firmware für AVR-Chips mit einem MAX3421E USB-Host-Controller entwickelt. Das Projekt des GitHub-Nutzers borb lauscht auf Tastenanschläge einer angeschlossenen Tastatur und schickt diese für den Amiga verständlich übersetzt direkt an den Tastatur-Anschluss auf dem Amiga 500 Mainboard, an den es angeschlossen wird. Wer mehr Informationen zu dem Projekt sucht, wird auf GitHub fündig:



Aktuell gibt es auf GitHub ein neues Projekt von borb, welches die amigahid-Firmware für den günstigen Raspberry Pi Pico bereitstellen soll. Dazu wird der Raspberry Pi Pico auf einer eigens für das Projekt entwickelten Platine aufgelötet. Das amigahid-pico Projekt befindet sich allerdings noch in der Entwicklung (work in progress), so dass bisher noch nicht all zu viel von dem Projekt erwartet werden sollte. Der große Vorteil des Raspberry Pi Pico liegt darin, dass der RP2040-Microcontroller einen sogenannten On-the-go-USB-Controller und eine Cortex M0 Dual-Core CPU bereitstellt. Ferner ermöglicht er auch über die GPIO-Schnittstelle zustandsunabhängig und mit vergleichsweise wenig Aufwand weitere Geräte (Maus und Gameconroller) anzuschließen und deren Signale zu verarbeiten.



Wie bereits erwähnt: Das Projekt befindet sich noch in der Entwicklung und borb bittet auf der GitHub-Seite seines Projektes ausdrücklich um Geduld. Wir bleiben geduldig und verfolgen die weitere Entwicklung des Projektes. Sobald es Neuigkeiten gibt, werden wir darüber berichten: News Source: GitHub

News Source URL: https://github.com/borb/amigahid-pico

