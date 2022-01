Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 02.01.2022 - 10:21 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Dune #29: Der letzte Kampf (RetroPlay/Amiga)



Auf, auf zum letzten Gefecht! Die Harkonnen haben sich zurückgezogen und ballen ihre verbliebenen Streitkräfte für die finale Schlacht vor Ort. Unsere Spice-Bros treffen die letzten Vorbereitungen, stellen den Imperator zufrieden, sammeln die Teammates ein und schicken alles, was geht, in Richtung Harkonnen-Palast. Aber Hagen will den Gegner nicht einfach nur besiegen...



https://www.youtube.com/watch?v=smt9Jld1DCo





A.C.SYS - Das unveröffentlichte Turrican 4? (RetroPlay/Amiga)



Weltpremiere! A.C.SYS ist ein Run-and-Gun-Spiel in Turrican-Manier für den AGA-Amiga, das in den späten 90ern an der Suche nach einem Publisher gescheitert ist und nicht auf den Markt kam. Die Ein-Level-große Demo kann sich dabei mehr als sehen lassen! Butterweiche Animationen und tolle Bewegungsabläufe, 360-Grad-Schuss, Akrobatikeinlagen und wie immer: todbringende Kreaturen an jeder Ecke. Dennis und Hagen zeigen welt-exklusiv die Demoversion mit dem Soundtrack von Jan 'Tonic' Haas!



https://www.youtube.com/watch?v=c7yIXoGms90





West Bank: Blaue Bohnen in der Bank (RetroPlay/C64) #SilWestern



Ist es denn schon wieder so weit? Das Jahr neigt sich seinem Ende - Zeit für eine Runde SilWestern! Das Pferd, das Hagen und das Dennis folgen der Tradition und zeigen mit "West Bank" ein Western-Spiel zum Jahreswechsel, bei dem man in die Rolle eines Bankangestellten im Wilden Westen schlüpft. Kundschaft! Oder Überfall? Das gilt es hier, reaktionsschnell zuzuordnen. Gar nicht so einfach! Mal schaun, ob das Gold im Tresor der beiden hier wirklich sicher aufgehoben ist...



https://www.youtube.com/watch?v=saW0ReLlQHU





Historyline #242: Aller guten Dinge sind drei (RetroPlay/Amiga)



Nach unserem erneuten Scheitern in der Historyline-Schlacht gehen wir in die dritte Runde. Das letzte Mal sah es so gut aus, doch der Guru hatte etwas gegen unser Voranschreiten und hat und kurzerhand aus dem Programm geschmissen. Save early, save often - doof, wenn man's vergisst. Also hat Hagen das Setting noch einmal so gut es geht nachgespielt und wir steigen ungefähr da ein, wo wir beim letzten Mal rausgeflogen sind. Kleines Briefing inklusive!



https://www.youtube.com/watch?v=9MCt4gd-_xY





Degen, Colt und flotte Sprüche (Retro ausgepackt)



Wir packen heute wieder aus! Dennis und Hagen verfranseln sich wieder und quatschen schon vor dem ersten Paket über ganz andere Retro-Sachen. Aber immer wieder kommen wir zu einigen schönen PC-Perlen zurück. Hagen hat ja sowieso schon alle Games durchgespielt. Also alle....

Und während wir noch darüber grinsen, erklärt Dennis uns mal, was genau You don´t know Jack heißt.



