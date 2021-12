Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

MUIbase auf Version 4.4 aktualisiert Published 30.12.2021 - 12:25 by osz



MUIbase ist eine relationale, programmierbare Datenbank mit grafischer Benutzeroberfläche für den Amiga, Linux, Mac und Windows. Steffen Gutmann hat mit Version 4.4 von MUIbase ein Update veröffentlicht, welches unter anderem bei Datumsfeldern nun ein Kalender-Popup für eine komfortablere Datumsauswahl bereit stellt. Außerdem lassen sich nun unter allen Betriebssystemen MUIbase-Projekte direkt über einen Doppelklick öffnen. Eine Liste aller Änderungen findet sich im Aminet (siehe Link unten).



Eine ausführliche Dokumentation und den Download findet man auf der offiziellen MUIbase-Website:

Das Aminet bietet sich als alternative Quelle für den Download der aktuellen Version ebenfalls an: News Source: Aminet

News Source URL: https://aminet.net/package/biz/dbase/MUIbase-4.4

MUIbase auf Version 4.4 aktualisiertMUIbase ist eine relationale, programmierbare Datenbank mit grafischer Benutzeroberfläche für den Amiga, Linux, Mac und Windows. Steffen Gutmann hat mit Version 4.4 von MUIbase ein Update veröffentlicht, welches unter anderem bei Datumsfeldern nun ein Kalender-Popup für eine komfortablere Datumsauswahl bereit stellt. Außerdem lassen sich nun unter allen Betriebssystemen MUIbase-Projekte direkt über einen Doppelklick öffnen. Eine Liste aller Änderungen findet sich im Aminet (siehe Link unten).Eine ausführliche Dokumentation und den Download findet man auf der offiziellen MUIbase-Website: https://muibase.sourceforge.io/ Das Aminet bietet sich als alternative Quelle für den Download der aktuellen Version ebenfalls an: https://aminet.net/package/biz/dbase/MUIbase-4.4 Aminethttps://aminet.net/package/biz/dbase/MUIbase-4.4

Back to previous page