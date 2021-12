Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

2 MB Speichererweiterung für das A570 Published 30.12.2021 - 12:08 by osz



Das A570 ist eine CD-ROM-Erweiterung für den Amiga 500:



Diese Erweiterung kann wiederum mit Speicher erweitert werden. Nur woher nehmen? Mit dem vorliegenden Projekt ist es möglich sich eine entsprechende Speichererweiterung selber zu löten. Die Gerber-Dateien für die vierlagige Platine liegen im GitHub-Repository, eine Liste der benötigten Komponenten ist dort ebenfalls aufgeführt. Na dann, ab an den Lötkolben!



Hier findet ihr alle nötigen Dateien:

News Source URL: https://github.com/nobodyisinocent/Amiga_570_2MB_4Layers

