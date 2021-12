Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Gotek Flash Floppy von Oleg Mishin Published 30.12.2021 - 11:59 by osz



Oleg Mishin hat kürzlich mit seinem GotekFlashFloppy-Projekt eine Alternative zum Gotek veröffentlicht. Das Projekt beinhaltet Gerber-Dateien, aus denen sich Platinen herstellen lassen, welche mit den nötigen Komponenten bestückt ein kompaktes Gotek-Laufwerk für den internen oder externen Einsatz im bzw. am Amiga ermöglicht. Die Platine ist für die Nutzung eines OLED-Displays und eines Rotary-Encoders ausgelegt, so dass keine zusätzlichen Modifikationen notwendig sind.



Wer seinen Lötkolben schon mal vorgewärmt hat, kann auf GitHub alle nötigen Dateien für die Realisierung des Projektes finden: News Source: GitHub

News Source URL: https://github.com/OlegMishin/GotekFlashFloppy

Gotek Flash Floppy von Oleg MishinOleg Mishin hat kürzlich mit seinem GotekFlashFloppy-Projekt eine Alternative zum Gotek veröffentlicht. Das Projekt beinhaltet Gerber-Dateien, aus denen sich Platinen herstellen lassen, welche mit den nötigen Komponenten bestückt ein kompaktes Gotek-Laufwerk für den internen oder externen Einsatz im bzw. am Amiga ermöglicht. Die Platine ist für die Nutzung eines OLED-Displays und eines Rotary-Encoders ausgelegt, so dass keine zusätzlichen Modifikationen notwendig sind.Wer seinen Lötkolben schon mal vorgewärmt hat, kann auf GitHub alle nötigen Dateien für die Realisierung des Projektes finden: https://github.com/OlegMishin/GotekFlashFloppy GitHubhttps://github.com/OlegMishin/GotekFlashFloppy

Back to previous page