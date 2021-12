Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

DvPlayer V54.8 veröffentlicht Published 29.12.2021 - 17:22 by AndreasM



DvPlayer ist der führende Multimedia-Viewer auf dem X5000 und X1000. Ursprünglich von Stephen Fellner entwickelt, wurde die Version V54 für die Verwendung mit der neuesten Enhancer-Software V2.1 aktualisiert



Bestehende DvPlayer V54-Kunden können dieses Update kostenlos über das Updater-Dienstprogramm erhalten





Digitaler Download



Um einen digitalen Download zu erwerben, besucht bitte die offizielle Website oder startet den AMIStore App Store.





CD-Edition in Box



Alternativ ist jetzt auch eine neue Boxed Edition im Amiga Kit Amiga Store erhältlich



A-EON Technology möchte unseren Entwicklern danken, die diese Version möglich gemacht haben.



A-EON wünscht allen Kunden auch ein frohes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr.



http://www.amistore.net

https://amigakit.amiga.store/dvplayer-p-91282.html A-EON Technology Ltd bestätrigt ein weiteres Update für DvPlayer V54.DvPlayer ist der führende Multimedia-Viewer auf dem X5000 und X1000. Ursprünglich von Stephen Fellner entwickelt, wurde die Version V54 für die Verwendung mit der neuesten Enhancer-Software V2.1 aktualisiertBestehende DvPlayer V54-Kunden können dieses Update kostenlos über das Updater-Dienstprogramm erhaltenDigitaler DownloadUm einen digitalen Download zu erwerben, besucht bitte die offizielle Website oder startet den AMIStore App Store.CD-Edition in BoxAlternativ ist jetzt auch eine neue Boxed Edition im Amiga Kit Amiga Store erhältlichA-EON Technology möchte unseren Entwicklern danken, die diese Version möglich gemacht haben.A-EON wünscht allen Kunden auch ein frohes Weihnachtsfest und ein frohes neues Jahr.

Back to previous page