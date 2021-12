Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future monatliche News Dezember 2021 Published 29.12.2021 - 13:29 by AndreasM

*********



APC&TCP: Ad Cosmos Ex Terra Boxed-Edition erschienen



Ad Cosmos Ex Terra beinhaltet die drei Spiele:



- Lumberjack Revision

- Pong4b

- Jump Besi Jump



Lumberjack Revision sowie Pong4b wurden bereits bei einen anderem Publisher als Boxed-Version veröffentlicht.

Das lief allerdings nicht ganz so wie es eigentlich sein sollte.

Deshalb haben wir entschlossen den Programmierer zu unterstützen indem wir eine Boxed-Version aller drei Spiele veröffentlichen.



Die Spiele können natürlich weiterhin auf der itch.io Seite des Programmierers herunter geladen werden.



Die Boxed-Edition beinhaltet eine Platikbox in DVD-Größe, einer Diskette mit den drei Spielem, ein kleines Booklet und ein gefaltetes A3 Poster.

Wie immer erhält man bei uns im Onlineshop beim Kauf der Boxed-Edition kostenlos die Download-Version dazu.



Bilder zu der Boxed-Edition findet ihr in unserem Onlineshop auf



Die Minimum-Systemanforderungen sind ein Amiga 500 mit mindestens 1 MByte RAM.



Updates von Lumberjack Reloaded to Revision:



- Baum ist nicht mehr unendliich hoch. Obwohl Bäume ziemlich hoch sind und mit jedem Level höher werden, kannst du die Spitze und das Ende des Levels erreichen. Es gibt 8 Level: Ungerade sind Frühling/Sommer-Themen. Sogar welche sind winterlich.

- In ungeraden Levels gibt es eine Biene, die dich für kurze Zeit betäuben kann.

- Der Bildschirm wackelt, wenn du betrunken bist





Updates von Pong4 auf PoNG4b:



-Sprites aus der CD32-Version

-überarbeitetes Musikmodul, jetzt wird es auch während des Spiels gespielt





Lumberjack deutscher Amiga Future Test:

Lumberjack englischer Amiga Future Test:



Jetzt Bestellen:

https://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de





10.12.2021

**********

Amiga Future 154 Member-Preview online



Für alle Abonnenten der Amiga Future sind seit heute im Member-Bereich die Vorschau und Leseproben der Amiga Future Ausgabe 154 online.



Achtung!



Wir bitten alle Amiga Future Abonennten zu überprüfen ob wir die atuelle Postanschrift und email-Adresse von euch haben.

Die Amiga Future wird einige Tage vor dem Veröffentlichungs-Termin bereits verpackt und verschickt. Wir brauchen deshalb Anschrifts-Änderungen bitte so bald wie möglich.

Wichtig: Nachsendeanträge funktionen im Normalfall nicht bei Zeitschriften!



Wir bitten auch zu überprüfen ob eventuelle Abo-Rechnungen bereits bezahlt sind. Es sind leider momentan noch viele Abo-Rechnungen unbezahlt.



http://www.amigafuture.de/viewforum.php?f=12





16.12.2021

**********

Amiga Future 154 Vorschau und Leseproben online



Von der Ausgabe 154 (Januar/Februar 2022) der Amiga Future sind seit heute die farbigen Leseproben sowie die bunte Vorschau online.

ACHTUNG: Wir werden auch dieses Jahr versuchen die Ausgabe bereits in der ersten Januar Woche zu verschicken. D.h. die Hefte werden über den Jahreswechsel

bereits abgepackt. Bitte bestellt deswegen die Ausgabe bitte so früh wie möglich bzw. denkt daran eure Aborechnungen zu bezahlen.



Einige Artikel in dieser Ausgabe:



Interview Thomas Römer

Review Matze 68030-TK2

Review Ad Cosmos Ex Terra



Und natürlich noch vieles, vieles mehr.



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link:



Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfügbar.



Achtung!



Wir bitten alle Amiga Future Abonennten zu überprüfen ob wir die atuelle Postanschrift und email-Adresse von euch haben.

Die Amiga Future wird einige Tage vor dem Veröffentlichungs-Termin bereits verpackt und verschickt. Wir brauchen deshalb Anschrifts-Änderungen bitte so bald wie möglich.

Wichtig: Nachsendeanträge funktionen im Normalfall nicht bei Zeitschriften!



Wir bitten auch zu überprüfen ob eventuelle Abo-Rechnungen bereits bezahlt sind. Es sind leider momentan noch viele Abo-Rechnungen unbezahlt.



Heft ansehen:

Heft bestellen:



https://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





21.12.2021

**********

Amiga Future 154 Member-CD-Cover online



Für alle Abonnenten der Amiga Future stehen seit heute im Member-Bereich der Homepage die CoverCD-Cover der Ausgabe 154 zur Verfügung.



http://www.amigafuture.de/viewtopic.php?t=1172





24.12.2021

**********

Schöne Weihnachten und nen guten Rutsch



Wir wünschen euch allen frohe Weihnachten und nen guten Rutsch.



Macht euch mal ein paar schöne und vor allem langsame Tage mit den Menschen die Euch wichtig sind und genießt die Zeit.



Wir werden das auf jedem Fall machen und deswegen bis zum 5. Januar nur eingeschränkt da sein.

Bestellungen und eMails werden natürlich alle abgearbeitet. Es dauert halt nur etwas länger als üblich.



Bitte nicht vergessen das wir, bedingt durch die Feiertage, nicht täglich zur Post fahren können.



Anfang Januar erscheint dann die Ausgabe 154 der Amiga Future mit der das Heft dann stolze 24 Jahre alt wird.



https://www-amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





27.12.2021

**********

Neue Amiga Future Ausgabe jetzt vorbestellen



Seit kurzem ist die Vorschau der neuen Amiga Future online.



Jetzt wäre der ideale Zeitpunkt die neue Ausgabe vorzubestellen. Natürlich nur falls ihr das noch nicht getan haben solltet.



Das ist der schnellste Weg das neue Amiga Future Heft bei sich zuhause zu haben. Die Vorbestellungen werden zeitgleich mit den Abos verschickt.



Apropo Abo: Vielleicht doch lieber gleich ein Jahres-Abo?



Sicherer geht es nicht wenn man keine Ausgabe des Magazines verpassen will.

Wir haben zwar erst vor einiger Zeit die Druckauflage der Amiga Future erhöht, aber auch diese Menge wird irgendwann einmal nicht mehr ausreichen.

Einige User haben das leider kurz vor der letzten Auflagenerhöhung zu spüren bekommen. Das war natürlich so nicht von uns geplant aber anders ging es leider nicht.



Die Inhaltsangaben der neuen Amiga Future und natürlich auch die aller bereits erscheinen Hefte, findet ihr unter der Adresse...



app.php/kb/index?c=13



Einzelhefte können hier bestellt werden:

Und der Übersichthalber kann man hier nochmal die Abos extra bestellen:



https://www.amigashop.org

https://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





29.12.2021

**********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



app.php/GTT

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



17 Dez 2021 - Erben der Erde - Die große Suche - Lösung aktualisiert

10 Dez 2021 - Erben der Erde - Die große Suche - Lösung aktualisiert

10 Dez 2021 - Erben der Erde - Die große Suche - Lösung aktualisiert

10 Dez 2021 - Erben der Erde - Die große Suche - Download-Link aktualisiert

10 Dez 2021 - Epic - Lösung erfolgreich geprüft

10 Dez 2021 - Epic - Lösung aktualisiert

10 Dez 2021 - Entropy - Download-Link aktualisiert

03 Dez 2021 - Energie Manager - Lösung erfolgreich geprüft

03 Dez 2021 - Energie Manager - Lösung aktualisiert

03 Dez 2021 - Zeewolf - Download-Link hinzugefügt

03 Dez 2021 - Pipe Mania - Download-Link hinzugefügt

03 Dez 2021 - Enemy-Tempest of Violence - Download-Link aktualisiert

26 Nov 2021 - Elvira 2 - The Jaws Of Cerberus - Lösung aktualisiert

26 Nov 2021 - Elvira 2 - The Jaws Of Cerberus - Lösung aktualisiert

26 Nov 2021 - Edd the Duck! - Software erfolgreich geprüft

26 Nov 2021 - Edd the Duck! - Cheat erfolgreich geprüft

