Commodore: The Inside Story in deutscher Sprache Published 28.12.2021 - 10:48 by AndreasM



David lotet gerade aus, wie viele Interessenten es für eine deutsche Hardcover-Ausgabe per Kickstarter gibt. Das gebundene Buch soll genau wie die englische Ausgabe 35 Pfund (also ca. 41 EUR) kosten



Eine e-book-Ausgabe wird es unabhängig davon etwas später geben.



Wer Interesse an einer deutschen Hardcover-Ausgabe des Buches hat und über Kickstarter unterstützen würde, soll sich bitte direkt bei David melden:



email@davidpleasance.com

