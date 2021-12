Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

REV'n'GE! #129 veröffentlicht Published 27.12.2021 - 14:53 by AndreasM



Weihnachtsausgabe 2021 ohne Themenspiele, aber mit einigen interessanten Inhalten und dem hervorragenden Print of Persia für Atari 130XL und einer sehr schönen 2021 Platform & Beat'em up für Windows, die eine Hommage an klassische Spiele mit einer sehr ähnlichen Grafik und einem sehr ähnlichen Gameplay ist.

In dieser Ausgabe gibt es gleich zwei Rezensionen zu Power Drift, für MSX und die für Commodore 64.

Wieder sehr schön eine natives Arkanoid für den Commodore 128 .



Hauptseite:

