New AmigaOS 4.1 SDK 53.34 veröffentlicht Published 27.12.2021 - 11:33 by AndreasM



Hyperion Entertainment veröffentlichte das neue und aktualisierte Software Developer Kit (SDK) für die neueste Version von AmigaOS 4.1



Dieses neue SDK ersetzt alle älteren Versionen des SDK sowie all derer Updates:



ExecSG-SDK 54.26 (10.12.2021)

AmiSSL 4.11 SDK

MUI-5.0-20210831 SDK

DOS-SDK 54.117 (14.10.2021)

Aktualisierte Header- und Dokumentationsdateien (ab 22.11.2021).



Hyperion Entertainment möchte George Sokianos sowie dem AmigaOS 4.x-Entwicklungsteam seinen besonderen Dank und seine Anerkennung aussprechen, die dies ermöglicht haben.



Bitte beachtet, dass GCC und die anderen Tools zu diesem Zeitpunkt noch nicht aktualisiert wurden, aber im Laufe des Jahres 2022 mit einer neuen Version des SDK folgen werden.



Hyperion Entertainment sowie die AmigaOS-Entwicklungsteams und Beta-Testing-Teams wünscht allen in diesen dunklen Zeiten schöne Feiertage!



Wir werden die Arbeit an neuen Releases von AmigaOS 3.x und AmigaOS 4.x im Jahr 2022 fortsetzen!



Wer unsere Bemühungen weiter unterstützen möchte, besucht bitte unseren AmigaOS-Merchandise-Store.



