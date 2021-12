Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 26.12.2021 - 11:58 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Dune #27: Bis an die Zähne bewaffnet (RetroPlay/Amiga)



Das Verlangen wächst, die Harkonnen von diesem Planeten zu vertreiben! Und schon ploppt der Imperator auf und fordert seine Wochenration Spice, die wir ihm natürlich umgehend liefern. Dann geht's in großen Schritten dem letzten Ansturm entgegen. Dennis und Hagen räumen die Harkonnen aus dem Weg, eine Besatzungstruppe nach der anderen fällt im Sand.



https://www.youtube.com/watch?v=MNEDnL3q-8Q





Fritzi Fisch 2 #3: Happy End mit Rube Goldberg (RetroPlay/PC)



Da ist sie - die Super-Duper-Wooper Schlick-Schock-Box! Und sie kostet nur einen Pokal! Wenn das mal kein Super-Sonderangebot ist! Dennis und Maren... also... Fritzi und Lukas begeben sich gleich mal auf die Suche nach dem Tauschobjekt. Und siehe da - zufällig hat Fritzi ja sogar einen Pokal in der Schule gewonnen! Doch der ist weggeschlossen... wie war doch gleich die Zahlenkombination für das Schloss?! Erstmal ins Kino...



https://www.youtube.com/watch?v=lmJEZPdKWaM





Dune #28: Die letzten Forts und Sietches (RetroPlay/Amiga)



Wir müssen noch die Atomwaffen verteilen - letzter Check durch Hagens fachmännisches Auge, dann die Truppen konsolidieren und den Sturm auf die letzten Sietches eröffnen. Keine Spielereien mehr. Kein Risiko. Einfach drauf und platt. Und bald ist alles, was noch bleibt, die Festung der Harkonnen...



https://www.youtube.com/watch?v=biu6WfXJwjU





Bard's Tale #67: Auszeit (RetroPlay/Amiga)



Es sammelt sich so an... Nippes und Tand magischer Natur belegen den kostbaren Platz der Ausrüstung unserer VD-Party und wir müssen schon wieder selektieren, was wir mit uns herumschleppen wollen. Ja, die Zeiten mit begrenzen Slots für Ausrüstung waren damals doch deutlich fordernder als heutzutage. Entscheidungen wollen getroffen werden - Reduced to the Max!



https://www.youtube.com/watch?v=NXseoxdgdnQ





Ein hammerhartes Jump'n'Run: Sqrxz IV (Retro Today/Amiga)



Unaussprechliche Namen liegen bei Retro Today voll im Trend! Die Weihnachts-Variante des flotten Jump'n'Runs ist absichtlich brettschwer, unser kleines lila Kaninchen (?) braucht Geld und ist im Auftrag auf der Suche nach Schneebälle. Wir dürfen die Winterinsel erst wieder verlassen, wenn alle eingesammelt sind. Unendlich viele Continues und Rage-Quit-Gefahr - genau das Richtige für Dennis und Markus... Und nicht vergessen: ALLE Kugeln einsammeln...



