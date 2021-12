Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Schöne Weihnachten und nen guten Rutsch Published 24.12.2021 - 12:13 by AndreasM



Macht euch mal ein paar schöne und vor allem langsame Tage mit den Menschen die Euch wichtig sind und genießt die Zeit.



Wir werden das auf jedem Fall machen und deswegen bis zum 5. Januar nur eingeschränkt da sein.

Bestellungen und eMails werden natürlich alle abgearbeitet. Es dauert halt nur etwas länger als üblich.



Bitte nicht vergessen das wir, bedingt durch die Feiertage, nicht täglich zur Post fahren können.



Anfang Januar erscheint dann die Ausgabe 154 der Amiga Future mit der das Heft dann stolze 24 Jahre alt wird.



