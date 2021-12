Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

AmiTube 0.6 veröffentlicht Published 24.12.2021 - 02:19 by AndreasM



Eine neue Version von AmiTube steht zur Veröffentlichung bereit, die wichtigsten Änderungen sind die Lokalisierung (bisher nur Deutsch, aber weitere werden folgen) und Vorschau-Symbole, die die Entscheidung erleichtern, ob ein Film einen Download wert ist.



Vollständige Änderungsliste:



Vorschausymbole



Lokalisierung (inklusive Deutsch)

Vorschausymbole (benötigen jpg-Datentyp)

Alle Formate Download-Schaltflächen auf der Hauptoberfläche

Überprüfen Sie auf freien Speicherplatz auf HD, warnen Sie vor dem Herunterladen, wenn nicht genügend Speicherplatz vorhanden ist

Symbol-Tooltyp MOVIEDIR zum Festlegen des Verzeichnisses für Filme

kleinerer Netzwerkpuffer für Systeme mit geringem Speicher



Download wie immer auf der AmiTube-Seite



