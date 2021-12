Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

FS-UAE & Launcher 3.1.66 Published 24.12.2021 - 02:18 by AndreasM

Gepostet am 19.12.2021 von FrodeSolheim



FS-UAE & Launcher Version 3.1.66 ist jetzt erhältlich und auf der Download-Seite verfügbar. Es ist eine kleinere Wartungsversion der 3.1.x-Reihe (und möglicherweise der letzten). Die mitgelieferte SDL-Version wurde auf 2.0.18 aktualisiert und aktualisierte Controller-Mappings sind ebenfalls enthalten.



http://fs-uae.net FS-UAE & Launcher 3.1.66Gepostet am 19.12.2021 von FrodeSolheimFS-UAE & Launcher Version 3.1.66 ist jetzt erhältlich und auf der Download-Seite verfügbar. Es ist eine kleinere Wartungsversion der 3.1.x-Reihe (und möglicherweise der letzten). Die mitgelieferte SDL-Version wurde auf 2.0.18 aktualisiert und aktualisierte Controller-Mappings sind ebenfalls enthalten.

Back to previous page