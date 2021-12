Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

BOING #3 veröffentlicht Published 24.12.2021



http://glames.online.fr Boing Attitude veröffentlichte BOING #3, ein französisches Magazin, das sich dem Amiga und all seinen Varianten (AmigaOS, AmigaOS 4.1, MorphOS und Aros) widmet. Ihr erfahrt mehr über die Revolution, die Amiga in die Welt der Videoproduktion gebracht hat, und könnt ein langes (6-seitiges) Interview mit dem Apollo-Team lesen, das die berühmten Vampire produziert! Aber auch ein Amiwest 2021-Bericht, ein Artikel über die Amiga-Emulation auf Raspberry Pi, The Shadow of Sergoth und Turbo Tomato! Spielerezensionen und vieles mehr, da es 52 Seiten gibt!

