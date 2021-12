Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Kultmags: Weihnachtsupdate und Jahresabschluss Published 24.12.2021 - 02:16 by AndreasM



Wie auch in den vergangenen Jahren, gibt es Mitte Dezember immer das große Weihnachtsupdate und den alljährlichen Jahresabschluss.



Das heurige Christmasupdate beinhaltet nicht weniger als 26 neue Magazine der PLAY ZONE und katapultiert diese Heftserie somit nun auf eine Vollständigkeit von ~90%.

Fehlen somit nur noch 14 Ausgaben um dieses Magazin von der Erstausgabe 12/1998 bis 12/07 zu vervollständigen.



Neu hinzugekommen sind soeben:

1998: -12;

2001: -04; -07; -09;

2003: -06; -08; -13;

2006: -01; -02; -03; -04; -05; -06; -07; -09; -12;

2007: -01; -03; -04; -05; -06; -07; -08; -09; -11; -12;



Viel Vergnügen mit diesen neuen Heften! Solltet ihr fehlende Ausgaben in Papierform besitzen, meldet euch doch bitte bei mir.



Der Jahresabschluss von 2021 kann sich wohl mehr als sehen lassen. In diesem Jahr wurden 232 neue Magazine, 6 neue Bücher, 3 neue Videospiele und 19 neue Disketten-Images in dieses Projekt hinzugefügt. Alles natürlich mit Genehmigung und Erlaubnis der aktuellen Rechteinhaber!



Ich möchte mich bei allen Unterstützern dieses Projekts auch heuer wieder ganz herzlich bedanken! Egal ob Sachspenden, Geldspenden, Papierspenden oder gescannte fehlende Magazine, jede Unterstützung bringt dieses Projekt weiter zur Vervollständigung und gewährleistet, dass das Projekt auch in den nächsten Jahren ständig erweitert wird und bestehen bleibt.

Mit den Geldspenden der letzten 12 Monate konnten dieses Jahr die angefallenen Server- und Domainkosten vollständig abgedeckt werden. Vielen Dank auch dafür!



Bitte unterstützt

Dieses Projekt ist ein reines Hobby von mir, es ist nicht-kommerziell und wird komplett privat finanziert.



Für das Jahr 2022 liegt noch so einiges hier bereit, wodurch ich jetzt schon sagen kann, dass auch das nächste Jahr wieder jede Menge Hefte hier eingestellt werden.



Ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und frohe Weihnachtsfeiertage (auch wenn diese dieses Jahr leider eher spärlich ausfallen)!



LG und bis Mitte Jänner 2022,

Klaus



http://www.kultmags.com Klaus Sommer schreibt:Wie auch in den vergangenen Jahren, gibt es Mitte Dezember immer das große Weihnachtsupdate und den alljährlichen Jahresabschluss.Das heurige Christmasupdate beinhaltet nicht weniger als 26 neue Magazine der PLAY ZONE und katapultiert diese Heftserie somit nun auf eine Vollständigkeit von ~90%.Fehlen somit nur noch 14 Ausgaben um dieses Magazin von der Erstausgabe 12/1998 bis 12/07 zu vervollständigen.Neu hinzugekommen sind soeben:1998: -12;2001: -04; -07; -09;2003: -06; -08; -13;2006: -01; -02; -03; -04; -05; -06; -07; -09; -12;2007: -01; -03; -04; -05; -06; -07; -08; -09; -11; -12;Viel Vergnügen mit diesen neuen Heften! Solltet ihr fehlende Ausgaben in Papierform besitzen, meldet euch doch bitte bei mir.Der Jahresabschluss von 2021 kann sich wohl mehr als sehen lassen. In diesem Jahr wurden 232 neue Magazine, 6 neue Bücher, 3 neue Videospiele und 19 neue Disketten-Images in dieses Projekt hinzugefügt. Alles natürlich mit Genehmigung und Erlaubnis der aktuellen Rechteinhaber!Ich möchte mich bei allen Unterstützern dieses Projekts auch heuer wieder ganz herzlich bedanken! Egal ob Sachspenden, Geldspenden, Papierspenden oder gescannte fehlende Magazine, jede Unterstützung bringt dieses Projekt weiter zur Vervollständigung und gewährleistet, dass das Projekt auch in den nächsten Jahren ständig erweitert wird und bestehen bleibt.Mit den Geldspenden der letzten 12 Monate konnten dieses Jahr die angefallenen Server- und Domainkosten vollständig abgedeckt werden. Vielen Dank auch dafür!Bitte unterstützt www.kultmags.com auch weiterhin! Als Einzelperson kann ich weder die vollständigen Kosten übernehmen und auch die große Anzahl an neu gescannten Magazinen wäre damit heuer nicht möglich gewesen!Dieses Projekt ist ein reines Hobby von mir, es ist nicht-kommerziell und wird komplett privat finanziert.Für das Jahr 2022 liegt noch so einiges hier bereit, wodurch ich jetzt schon sagen kann, dass auch das nächste Jahr wieder jede Menge Hefte hier eingestellt werden.Ich wünsche euch noch eine schöne Vorweihnachtszeit und frohe Weihnachtsfeiertage (auch wenn diese dieses Jahr leider eher spärlich ausfallen)!LG und bis Mitte Jänner 2022,Klaus

Back to previous page