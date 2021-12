Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

AmigaAMP 3.30 veröffentlicht Published 24.12.2021 - 02:15 by AndreasM



Frohe Weihnachten! Es gab viele interne Änderungen und viele Tests, um sicherzustellen, dass ich nicht alles kaputt gemacht habe.

Es könnte jedoch sein, dass ich etwas übersehen habe. Geht also bitte vorsichtig damit um. Auf geht's...



Fehlerbehebung:

Pulldown-Menüs funktionieren jetzt in allen ReAction-Fenstern.

Wenn ein Datentyp das Titelbild nicht aus dem Speicher laden kann, schreibt AmigaAMP es als Datei nach T: und versucht es von dort zu laden.

Der Name des Radiosenders wurde aus den Stream-Metadaten in der Playlist übernommen.

Bis zu zehn Wiederverbindungsversuche, wenn der Shoutcast-Server „nicht verfügbar“ meldet.

Die Behandlung von ID3v2-Tags vor FLAC-Dateien wurde korrigiert.

Das Laden / Hinzufügen ganzer Verzeichnisse wurde korrigiert.

Der Anfangszustand der EQ/Playlist-Tasten im Skin-Modus wurde korrigiert.

Aktuelle Equalizer-Einstellung werden beim Speichern von Voreinstellungen automatisch mit speichern.

Überarbeitete Visualisierungsroutinen für bessere Synchronität.

Behoben: SSL-Verbindungen, die die Angabe des Servernamens erfordern.

Neue Eigenschaften:

Automatischer Fallback von MHI auf AHI für unkomprimierte Audio- und Tracker-Module (68k-Version). Mehrfachauswahl-Wiedergabeliste im ReAction-Modus.

Snapshot-Fenster direkt über Pulldown-Menüeintrag.

Popup-Menü für die Schaltfläche "Hinzufügen..." im ReAction-Wiedergabelistenfenster.

ARexx-Makrounterstützung. Makros müssen die Erweiterung .rexx haben und mit einer Zeile beginnen: /*AmigaAMP ARexx Macro */

Automatisches Hinzufügen von .pls zum Dateinamen der gespeicherten Wiedergabeliste.

Jetzt mit Equalizer-Bandfrequenzen im Oktavabstand.



Viel Spaß und passt auf Euch auf!



