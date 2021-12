Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Attack of the PETSCII Robots für den Amiga ist raus Published 22.12.2021 - 12:21 by osz



Vesa Halttunen hat den von David Murray geschriebenen Action Adventure Titel Attack of the PETSCII Robots auf den Amiga portiert. Das Spiel, in dem der Spieler die Machtübernahme durch Roboter verhindern muss, wurde originalgetreu mit verbesserter Grafik und verbesserten Sounds für den Amiga portiert. Der Original-Titel erschien für den Atari, Apple II, C64/C128, Plus/4 und VIC 20.



Wer noch Unterhaltung für die bevorstehenden Feiertage sucht, kann den Titel als digitale Kopie bereits für 10 USD kaufen. Freunde der physischen Variante werden sich noch bis Anfang Februar 2022 gedulden müssen, können dann aber zwischen drei unterschiedlichen Varianten wählen, die zwischen 20 USD 45 USD kosten und sich in ihrem Umfang unterscheiden.



Für das Spielvergnügen ist bereits ein Amiga mit 512 KB RAM genügend. Wer 1 MB RAM oder mehr besitzt, wird in den Genuss musikalischer Untermalung kommen. Gesteuert wird ansonsten wie gewohnt mit dem Joystick, dabei werden bis zu zwei Tasten unterstützt. Wem es lieber ist, kann das Spiel aber auch gerne über die Tastatur bedienen.



Für mehr Informationen, Bildmaterial und den Kauf des Spiels besucht ihr am besten die Seite vom 8 Bit Guy: News Source: http://www.indieretronews.com/2021/12/attack-of-petscii-robots-hot-news-as.html

News Source URL: Indie Retro News

Attack of the PETSCII Robots für den Amiga ist rausVesa Halttunen hat den von David Murray geschriebenen Action Adventure Titel Attack of the PETSCII Robots auf den Amiga portiert. Das Spiel, in dem der Spieler die Machtübernahme durch Roboter verhindern muss, wurde originalgetreu mit verbesserter Grafik und verbesserten Sounds für den Amiga portiert. Der Original-Titel erschien für den Atari, Apple II, C64/C128, Plus/4 und VIC 20.Wer noch Unterhaltung für die bevorstehenden Feiertage sucht, kann den Titel als digitale Kopie bereits für 10 USD kaufen. Freunde der physischen Variante werden sich noch bis Anfang Februar 2022 gedulden müssen, können dann aber zwischen drei unterschiedlichen Varianten wählen, die zwischen 20 USD 45 USD kosten und sich in ihrem Umfang unterscheiden.Für das Spielvergnügen ist bereits ein Amiga mit 512 KB RAM genügend. Wer 1 MB RAM oder mehr besitzt, wird in den Genuss musikalischer Untermalung kommen. Gesteuert wird ansonsten wie gewohnt mit dem Joystick, dabei werden bis zu zwei Tasten unterstützt. Wem es lieber ist, kann das Spiel aber auch gerne über die Tastatur bedienen.Für mehr Informationen, Bildmaterial und den Kauf des Spiels besucht ihr am besten die Seite vom 8 Bit Guy: https://www.the8bitguy.com/product/pets ... for-amiga/ http://www.indieretronews.com/2021/12/attack-of-petscii-robots-hot-news-as.htmlIndie Retro News

Back to previous page