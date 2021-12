Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Project Quest: Chapter 2 ist da! Published 22.12.2021

Der Fantasy-Shooter für ECS- und AGA-Amigas Project Quest von Electric Black Sheep hat mit Chapter 2 ein neues Level erhalten. Das nun aus zwei Leveln bestehende Spiel befindet sich weiterhin in der Entwicklung. Wer schon Gefallen an Spielen wie Commando oder The Chaos Engine hatte, wird vermutlich auch Gefallen an Project Quest finden. Mit dem Level Editor des ebenfalls von Electric Black Sheep entwickelten Spiels Project Horizon soll man außerdem zukünftig eigene Level für Project Quest erstellen können. Mehr Informationen, Screenshots, ein Video und den Download des bisherigen Spiels gibt es auf itch.io: https://electricblacksheep.itch.io/proj ... y-to-play- http://www.indieretronews.com/2021/12/project-quest-chapter-2-upcoming.htmlIndie Retro News

