AmigaOS 3.2.1 Update verfügbar Published 22.12.2021 - 10:39 by AndreasM



Hyperion Entertainment CVBA stellt das erste kostenlose Update für AmigaOS 3.2 bereit.



AmigaOS 3.2.1 behebt mehrere Fehler und bringt zusätzlich neue Features mit. Das Team von Entwicklern und Testern hat seit der Veröffentlichung von AmigaOS 3.2 daran gearbeitet, Fehler zu beheben und neue Funktionen zu implementieren.



Es werden keine neuen ROM-Images bereitgestellt, es ist auch nicht erforderlich, neue ROMs zu kaufen. Wer bereits eine MapROM-Lösung verwendet oder einen Freund mit EPROM-Brenner haben, kann diese weizterverwenden.

Es ist möglich, dass in AmigaOS 3.2.2 noch weitere ROM-Änderungen eingeführt werden, daher empfehlen wir allen anderen, stattdessen die dateibasierte Aktualisierung zu verwenden.



Wer unsere Bemühungen weiter unterstützen möchte, besucht unseren AmigaOS-Merchandise-Store.



Hier sind die Highlights der neuen Features und Fixes von AmigaOS 3.2.1:



Fehlerbehebungen für fast jedes einzelne Gadget und jede Bildklasse

Fehlerbehebungen für clipboard.device, das seit AmigaOS 3.1.4 in manchen Fällen Clips über 16 KB nicht verarbeiten konnte

Wichtige Fehlerbehebung in locale.library

Neues IconEdit mit Unterstützung für bunte Icons (wie die „GlowIcons“)

TextEdit hat einen ARexx-Port pro geöffnetem Dokument erhalten

Die GUI von ShowConfig wurde überarbeitet und kann jetzt Berichte im AmigaGuide-Format erstellen

Die Funktion zum Verknüpfen der RAM-Disk wurde ein wenig geändert, sodass es eher wie AmigaOS 3.1.4 aussieht, während es beim Lesen immer noch kopiert wird, wie in AmigaOS 3.2

Das Ablegen von Dateien auf der Konsole aktiviert jetzt das Konsolenfenster

Der Bildschirm bleibt nicht mehr schwarz, wenn ohne angeschlossenes Laufwerk gestartet wird

Menüelement in Workbench auswerfen;



... und vieles mehr ist in den Release-Notes aufgelistet.



