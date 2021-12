Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

WHDLoad 18.7 veröffentlicht Published 22.12.2021



Änderungen:



- neu: Wenn ein Kickstart vom Slave angefordert wird (ws_kickname) stellt WHDLoad die aktuelle Standard-Keymap als virtuelle Datei namens 'WHDLoad.keymap' bereit. kickemu kick13.s und kick31.s haben eine neue Option namens SETKEYBOARD, die das ' WHDLoad.keymap'

- Fix: Möglichen Absturz wird vermieden, wenn kein Kickstart-Image gefunden werden konnte

- chg: die Prüfung auf ein schreibgeschütztes Dateisystem, um Schreiboperationen zu ignorieren, überprüft jetzt das erste Datenverzeichnis anstelle des aktuellen Verzeichnisses von WHDLoad

- new: sources/whdload/lowlevel.s wurde zur Verwendung mit kickemu hinzugefügt, basiert auf der OS3.1 lowlevel.library und bietet eine Möglichkeit, die festplattenbasierte Bibliothek zu vermeiden und etwas Speicher zu sparen, welche die kickemu-Option INIT_LOWLEVEL verwendet. Es lädt jetzt stattdessen die festplattenbasierte Bibliothek

- Fix: Korrektur der Tastenwiederholung in kick31.s . korrigiert

- chg:resload_ListFiles erfordert keinen Wechsel zum Betriebssystem mehr, wenn Preload alle Dateien zwischenspeichern konnte, indem der Dateicache verwendet wurde, um den Puffer mit Dateinamen zu füllen

- neu: Unterstützung für virtuelle Dateisystem-Plugins (VFS) hinzugefügt, wenn eines der angegebenen Data/K-Objekte kein Verzeichnis, sondern eine Datei ist, versucht WHDLoad, PROGDIR:WHDLoad.VFS zu laden und verwendet diese Schnittstelle, um Daten für solche Datenobjekte zu laden , die VFS-ABI/API ist in "include/whdvfs.i" beschrieben, eine VFS-Implementierung, die derzeit lha- und zip-Archive unterstützt, kann unter

- Fix: Cursor unten in der CLI-Benutzungsmeldung funktioniert wieder in der Standard-AmigaShell (Problem #5146)

- chg:DIC 1.2: Wenn ein Track einen Lesefehler hat und die Option Skip aktiv ist und das Gerät von trackdisk.devices gesteuert wird, schaltet DIC jetzt auf Sektor-Reads um, um mehr gute Daten lesen zu können, falls nicht alle Sektoren auf diesem Track sind unlesbar

- chg:WHDLoad kehrt jetzt mit einem Fehlercode = 5 zurück, wenn der Preload-Vorgang durch Drücken der Esc-Taste bei geöffnetem Splash-Fenster abgebrochen wurde (Problem #5171)

- chg: Eine neue Option NoWriteInfo/N wurde als lokale und globale Option hinzugefügt, wenn sie gesetzt ist, aktualisiert/schreibt WHDLoad keine .info-Dateien (Problem #5153)

- chg:WHDLoad setzt nun custom.serper beim Beenden zurück, um eine eventuelle MIDI/MT32-Wiedergabe über die serielle Leitung (JOTD) zu stoppen

- neu: Option WriteCache/S hinzugefügt, um globale Option NoWriteCache/S zu überschreiben (Problem #5263)

- neu: WHDLoad kann jetzt auch Schreibvorgänge in neu erstellte Dateien oder bestehende Dateien, die größer werden, zwischenspeichern. Dazu muss die Option PreLoad aktiv sein und es muss genügend Speicher vorhanden sein, um alle Dateien vorzuladen. WHDLoad weist dann den größten verbleibenden freien Speicherblock zu und verwendet diesen Speicher, um neue Dateien dynamisch zwischenzuspeichern oder vorhandene Dateien zu vergrößern. Die zwischengespeicherten Dateien werden beim Beenden von WHDLoad auf die Festplatte geschrieben.

- neu:kick31.asm kann aktiviert werden, um den internen residenten Befehl WHDCtrl zu aktivieren, der das Beenden von WHDLoad ATM unterstützt



