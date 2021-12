Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 19.12.2021 - 11:44 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Dune #25: Eine verlustreiche Schlacht (RetroPlay/Amiga)



Immer diese Diskutiererei! Wenn Hagen doch einfach nur mal machen würde, was Dennis sagt... Aber schließlich einigen sich die beide dann doch. Dennis ist sichtlich Nervös - er will endlich mal das Ende des Spiels erleben! Der Imperator scheint zufrieden und die Jungs erteilen Befehle aus dem Schlafzimmer heraus. Die Spionage muss laufen!



https://www.youtube.com/watch?v=8uFIHS0Nwa4





Fritzi Fisch 2 #2: Alle singen mit! (RetroPlay/PC)



Stück für Stück bekommen Fritzi und Lukas ihre Bauteile für die Geisterfalle zusammen. Immer wieder stoßen sie auf kleine Herausforderungen, die sie jedoch spielend meistern. Nun - das Spiel hat als Zielgruppe Kinder von 4 bis 8 Jahren, da sollte die Messlatte icht all zu hoch angesetzt sein. Woher sie allerdinsg eine Super-Duper-Wuper Schlick-Schock-Box bekommen sollen, das mag auch manchem Erwachsenen ein Rätsel bleiben...



https://www.youtube.com/watch?v=Rix8gk0ZY24





Dune #26: Sinnloses Verhör (RetroPlay/Amiga)



Nichts kann unsere Truppen mehr aufhalten! Der gefangene Harkonnen scheint wirklich verrückt und völlig durchgedreht. Knöpfen wir ihn uns einmal vor und verhören ihn doch mal ein bisschen.

Aber er hat nichts sp richtig Neues für uns, also machen sich Dennis und Hagen auf den Weg zurück zum Palast. Und die Wüste macht ganz schön durstig...



https://www.youtube.com/watch?v=wTHOfJDLQ-o





Bard's Tale #66: Ghostsitter und andere Hörspiele (RetroPlay/Amiga)



Vampire in der Geisterbahn - als Einleitung ein kleiner Abstecher zu deutscher Fantastik, passend zu den spitzzahnigen Kreaturen, die unserer Abenteurergruppe über den Weg laufen. Und weil Markus sich weigert zu singen, machen die Zauberer Ärger. Also dann - einmal ins Horn blasen! Senior-Diabolic schwächelt, aber Hagen ist ganz entspannt... Heilung, bitte!



https://www.youtube.com/watch?v=D6hRfCFOYFE





Fanpaket und Garagenfund (Retro ausgepackt)



Wir packen heute ein Fanpaket vom Martin aus; Und wissen selbst nicht, was genau drin ist!

Und das alles Live im Stream mit den geneigten Zuschauern!

Da gibt´s was für den N64, Joysticks und Games! Einmal durch die Retrolandschaft und zurück. Da sind die Jungs sehr begeistert!



