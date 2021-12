Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Reshoot Proxima 3: World Premiere @Twitch Published 17.12.2021 - 23:47 by AndreasM



Ich kann dieses Wochenende wegen der Arbeit nicht streamen, ABER merkt Euch den Sonntag, 19. Dezember für die Weltpremiere des neuen Amiga-Spiels Reshoot Proxima 3 mit den Spieleentwicklern Richard Löwenstein Kevin Saunders und Martin Ahman im Kalender vor!

#commodore #commodoreamiga #amiga #retrogamer #retrogaming #indiegamedev

