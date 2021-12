Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future 154 Vorschau und Leseproben online Published 16.12.2021 - 10:53 by AndreasM

ACHTUNG: Wir werden auch dieses Jahr versuchen die Ausgabe bereits in der ersten Januar Woche zu verschicken. D.h. die Hefte werden über den Jahreswechsel

bereits abgepackt. Bitte bestellt deswegen die Ausgabe bitte so früh wie möglich bzw. denkt daran eure Aborechnungen zu bezahlen.



Einige Artikel in dieser Ausgabe:



Interview Thomas Römer

Review Matze 68030-TK2

Review Ad Cosmos Ex Terra



Und natürlich noch vieles, vieles mehr.



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr unter dem Link:



Die Amiga Future ist als deutsches und englisches Print-Magazin direkt bei der Redaktion und diversen Amiga Fachhändlern verfügbar.



Achtung!



Wir bitten alle Amiga Future Abonennten zu überprüfen ob wir die atuelle Postanschrift und email-Adresse von euch haben.

Die Amiga Future wird einige Tage vor dem Veröffentlichungs-Termin bereits verpackt und verschickt. Wir brauchen deshalb Anschrifts-Änderungen bitte so bald wie möglich.

Wichtig: Nachsendeanträge funktionen im Normalfall nicht bei Zeitschriften!



Wir bitten auch zu überprüfen ob eventuelle Abo-Rechnungen bereits bezahlt sind. Es sind leider momentan noch viele Abo-Rechnungen unbezahlt.



Heft ansehen:

Heft bestellen:



https://www.amigafuture.de

