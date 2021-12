Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 12.12.2021 - 12:33 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Umbau: Amiga-500-Tastatur am Amiga 1200 (Bastel-Ecke)



Tastaturen für den Amiga 1200 sind rar und teuer - wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, eine deutlich günstigere Amiga-500-Tastatur zu verwenden...

Und das geht! In diesem Video zeigen wir Euch, wie man eine A500-Tastatur so umbauen kann, dass man sie im A1200 verwenden kann. Man braucht lediglich eine neue Tastaturfolie, einen Schraubenzieher, einen Trennschleifer und eine Schutzbrille.



https://www.youtube.com/watch?v=9qUpCfJ-Rks





Dune #23: Warten auf die Fremen (RetroPlay/Amiga)



Das Sietch ist erschlossen, jetzt wird ein Tunnel durch die Wüste gebaut! Wo sind die Fremen? Dennis und Hagen bereiten sich und ihre Truppen auf das große Finale vor, aber Geduld ist gefordert, denn die Fremen lassen auf sich warten. Die Oberhand auf Dune ist ihnen aber schon jetzt ziemlich gewiss...



https://www.youtube.com/watch?v=rYUz7yBlzZI





Fritzi Fisch 2 #1: Ein Gespenst in der Schule (RetroPlay/PC)



Ein Gespenst sucht die Schule heim! Den ersten Teil der Adventure-Spielereihe unter der Feder von niemand Geringerem als Ron Gilbert haben wir bereits absolviert. Nun liegt der zweite Teil des Unterwasser-Abenteuers auf dem Tisch, den uns Dennis und Maren einmal vorstellen. Das Flossengespenst hat den Schulfischen das Spielzeug gestohlen! Fritzi Fisch und Lukas müssen eien Gespensterfalle bauen, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Kinderknobelspaß - auch für Erwachsene?



https://www.youtube.com/watch?v=SCV-MdP6hJE





Dune #24: Die Wüste wird grün! (RetroPlay/Amiga)



Wieder ein Sietch - endlich fertig mit dem Umwandeln. Dann kann der nächste Harkonnentrupp ja angegangen werden! Schnell noch die Mannschaft mit Atomwaffen bestücken... Wie sagt Hagen es so schon: Druff un dewedder! Wer hat eigentlich den Kinofilm gesehen (Teil 2 wird ja nun kommen) und kennt ihr die Lore zum Spiel / Film "Dune - der Wüstenplanet"?



https://www.youtube.com/watch?v=1QMNSN2ha8s





Bard's Tale #65: Let's Grind (RetroPlay/Amiga)



Schatten lauern überall und stellen sich uns in den Weg. Die Reise durch den Dungeon ist kein Zuckerschlecken, aber Hagen und Dennis steuern die VD-Party souverän durch die Korridore des Turmes und plündern fröhlich vor sich hin. Hagen wird immer älter und hat trotzdem noch Trefferpunkte. Da können uns die kleinen Dämonen ruhig überfallen...



https://www.youtube.com/watch?v=pGZ02UE6PTA





12/81: Volkswagen für Volkscomputer (Back in Time)



Dennis spricht dieses Mal wie Mister Roboto - doch das hält uns nicht auf und wir tauchen wieder in die Computerzeitschriften von vor 40 Jahren ein. Besonders fällt uns ein Wettbewerb von Commdore auf: Volkswagen gegen Software für den Volkscomputer!

Chip kürt zum Jahresende die Computer des Jahres - wer wird wohl gewinnen?

Außerdem: Schockbild in der Elektor!



https://www.youtube.com/watch?v=yOJzvfe3iKU 35 Jahre Spiele-Erfahrung, 20 Jahre Internet-Videos - bei VirtualDimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Weltund berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirftgerne einen Blick zurück und einen Blick voran.Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:Umbau: Amiga-500-Tastatur am Amiga 1200 (Bastel-Ecke)Tastaturen für den Amiga 1200 sind rar und teuer - wenn es doch nur eine Möglichkeit gäbe, eine deutlich günstigere Amiga-500-Tastatur zu verwenden...Und das geht! In diesem Video zeigen wir Euch, wie man eine A500-Tastatur so umbauen kann, dass man sie im A1200 verwenden kann. Man braucht lediglich eine neue Tastaturfolie, einen Schraubenzieher, einen Trennschleifer und eine Schutzbrille.Dune #23: Warten auf die Fremen (RetroPlay/Amiga)Das Sietch ist erschlossen, jetzt wird ein Tunnel durch die Wüste gebaut! Wo sind die Fremen? Dennis und Hagen bereiten sich und ihre Truppen auf das große Finale vor, aber Geduld ist gefordert, denn die Fremen lassen auf sich warten. Die Oberhand auf Dune ist ihnen aber schon jetzt ziemlich gewiss...Fritzi Fisch 2 #1: Ein Gespenst in der Schule (RetroPlay/PC)Ein Gespenst sucht die Schule heim! Den ersten Teil der Adventure-Spielereihe unter der Feder von niemand Geringerem als Ron Gilbert haben wir bereits absolviert. Nun liegt der zweite Teil des Unterwasser-Abenteuers auf dem Tisch, den uns Dennis und Maren einmal vorstellen. Das Flossengespenst hat den Schulfischen das Spielzeug gestohlen! Fritzi Fisch und Lukas müssen eien Gespensterfalle bauen, um dem Treiben ein Ende zu setzen. Kinderknobelspaß - auch für Erwachsene?Dune #24: Die Wüste wird grün! (RetroPlay/Amiga)Wieder ein Sietch - endlich fertig mit dem Umwandeln. Dann kann der nächste Harkonnentrupp ja angegangen werden! Schnell noch die Mannschaft mit Atomwaffen bestücken... Wie sagt Hagen es so schon: Druff un dewedder! Wer hat eigentlich den Kinofilm gesehen (Teil 2 wird ja nun kommen) und kennt ihr die Lore zum Spiel / Film "Dune - der Wüstenplanet"?Bard's Tale #65: Let's Grind (RetroPlay/Amiga)Schatten lauern überall und stellen sich uns in den Weg. Die Reise durch den Dungeon ist kein Zuckerschlecken, aber Hagen und Dennis steuern die VD-Party souverän durch die Korridore des Turmes und plündern fröhlich vor sich hin. Hagen wird immer älter und hat trotzdem noch Trefferpunkte. Da können uns die kleinen Dämonen ruhig überfallen...12/81: Volkswagen für Volkscomputer (Back in Time)Dennis spricht dieses Mal wie Mister Roboto - doch das hält uns nicht auf und wir tauchen wieder in die Computerzeitschriften von vor 40 Jahren ein. Besonders fällt uns ein Wettbewerb von Commdore auf: Volkswagen gegen Software für den Volkscomputer!Chip kürt zum Jahresende die Computer des Jahres - wer wird wohl gewinnen?Außerdem: Schockbild in der Elektor!

Back to previous page