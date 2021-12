Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Super Delivery Boy - The Holiday Shift Published 11.12.2021 - 12:26 by osz



Neeso Games arbeitet unter anderem noch an der Entwicklung des Spiels Super Delivery Boy. Vor wenigen Tagen erschien als ein kleines Geschenk zur Weihnachtszeit jedoch schon mal ein kleiner, weihnachtlicher Ableger des geplanten Spiels.



In Super Delivery Boy - The Holiday Shift muss der kleine Helfer dem verschwundenen Santa unter die Arme greifen. Super Delivery Boy muss versuchen so viele Geschenke wie möglich zu verteilen, dabei jedoch auch auf die Wünsche der Kinder achten. Alles gar nicht so einfach - Weihnachtsstress pur! Aber zum Glück gibt es ja euch, die Spieler, die wiederum dem kleinen Super Delivery Boy zu helfen helfen.



Entwickelt wurde das Spiel mit der Scorpion Engine. Für das weihnachtliche Spielvergnügen wird ein mindestens ein OCS-/ECS-Amiga mit 1 MB RAM benötigt. Der Preis für das Spiel kann auf itch.io selbst festgelegt werden: Super Delivery Boy - The Holiday ShiftNeeso Games arbeitet unter anderem noch an der Entwicklung des Spiels Super Delivery Boy. Vor wenigen Tagen erschien als ein kleines Geschenk zur Weihnachtszeit jedoch schon mal ein kleiner, weihnachtlicher Ableger des geplanten Spiels.In Super Delivery Boy - The Holiday Shift muss der kleine Helfer dem verschwundenen Santa unter die Arme greifen. Super Delivery Boy muss versuchen so viele Geschenke wie möglich zu verteilen, dabei jedoch auch auf die Wünsche der Kinder achten. Alles gar nicht so einfach - Weihnachtsstress pur! Aber zum Glück gibt es ja euch, die Spieler, die wiederum dem kleinen Super Delivery Boy zu helfen helfen.Entwickelt wurde das Spiel mit der Scorpion Engine. Für das weihnachtliche Spielvergnügen wird ein mindestens ein OCS-/ECS-Amiga mit 1 MB RAM benötigt. Der Preis für das Spiel kann auf itch.io selbst festgelegt werden: https://neesogames.itch.io/the-holiday-shift

Back to previous page