ADiffView auf Version 2.1 aktualisiert Published 11.12.2021 - 12:10 by osz



ADiffView ist ein sogenanntes Diff-Tool, welches den Unterschied zwischen zwei Textdateien darstellen kann. Ein solches Tool ist besonders in der Entwicklung oder beim Auswerten von Log-Dateien hilfreich, kann es doch die wesentlichen Unterschiede in einem Wust aus ASCII-Zeichen zwischen zwei scheinbar gleichen Dateien aufzeigen und dadurch beispielsweise bei der Fehlerfindung behilflich sein.



Seit Anfang Dezember ist Version 2.1 von ADiffView raus. Seit diesem Update kann das Tool in der Titelleiste eine Meldung anzeigen, wenn die Pattern-Suche zu keiner Übereinstimmung geführt hat. Über den ToolType beziehungsweise das CLI-Argument IGNORETRAILINGSPACES=true kann man außerdem anordnen, dass ADiffView mögliche Leerzeichen am Zeilenende ignoriert. Über den neu eingeführten Menüpunkt View kann man zudem nun die Laufweite des Tabulators einstellen.



Der Autor weist nochmals darauf hin, dass seit Version 2.0, die im Juli 2021 erschienen ist, die Unterstützung für 68000-CPUs verworfen wurde und man nun mindestens eine 68020-CPU benötigt. Für alle die ADiffView auf einem Amiga mit 68000-CPU einsetzen möchten, steht weiterhin Version 1.2 zur Verfügung.



Eine vollständige Liste aller Änderungen kann im GitHub-Repository des Projektes eingesehen werden, dort gibt es auch die Quelltexte von ADiffView sowie das Binary als Download:

