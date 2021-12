Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Iris auf Version 1.1 aktualisiert Published 11.12.2021 - 11:54 by osz Der Mail-Client Iris für MorphOS hat kürzlich ein Update auf Version 1.1 erfahren. Neben diversen Bugfixes und Optimierungen sind in der aktuellen Version auch einige Änderungen enthalten. So ist es nun mittels einer Kopier-Funktion möglich Nachrichten zwischen mehreren Konten und lokalen Ordnern zu kopieren, dies ist auch über Drag & Drop ermöglicht. Ferner bleibt nun das ursprüngliche Datum einer Nachricht erhalten, wenn diese lokal bearbeitet wird. Die komplette Änderungshistorie sowie den Download gibt es wie üblich über die offizielle Iris-Website: https://iris-morphos.com/

Back to previous page