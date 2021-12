Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Wayfarer 2.9 wurde freigegeben Published 11.12.2021 - 11:47 by osz Wayfarer hat vor wenigen Tagen erneut einen Versionssprung gemacht. Version 2.9 bringt unter anderem die Möglichkeit Proxies einzustellen. Ferner ist es nun möglich die rechte Maustaste wie gewohnt zum Aufrufen des Kontextmenüs zu verwenden, auch wenn Websites dies über JavaScript zu unterdrücken versuchen. Die komplette Liste aller Änderungen, darunter auch zahlreiche Bugfixes und Optimierungen, kann ebenso wie der Download über die offizielle Wayfarer-Website bezogen werden: https://wayfarer.icu/

