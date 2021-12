Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Published 10.12.2021

News Source URL: https://www.ppa.pl/aktualnosci/winuae-4-9-0.html

Vor wenigen Tagen erschien Version 4.9.0 von WinUAE. Unter anderem wurde der Code für die Emulation der Custom Chips grundlegend überarbeitet. Die aktuelle WinUAE-Version kann außerdem neue Hardware emulieren, dazu zählen unter anderem die CyberVision 64, die CyberVision 64/3D, die Voodoo 3 mit 8 MM VRAM, die GVP G-Force040 und GVP A1230 Turbo+ Jaws. Eine Liste aller neuen Features, neuer emulierter Hardware, Bugfixes und weiterer Änderungen kann auf der offiziellen Website des WinUAE-Projektes eingesehen werden, wo sich auch der Download der Version 4.9.0 von WinUAE befindet: https://www.winuae.net/ https://www.winuae.net/2021/12/04/winuae-4-9-0/https://www.ppa.pl/aktualnosci/winuae-4-9-0.html

