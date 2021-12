Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

ham_convert Update auf Version 1.8.4 Published 10.12.2021 - 18:07 by osz



In der aktuellen Version kann für HAM6 und HAM8 die Anzahl der in einer Farbpalette verwendeten Farben eingestellt werden. Weiterhin ist es Dank dem sogenannten Batch-Mode möglich quasi einen Stapel an Dateien in einem Rutsch in ihrer Größe zu verändern. Weiterhin können nun über den CLI-Modus Parameter angegeben werden, mittels denen sich die HAM6-/HAM8-Qualität beeinflussen lässt.



Einen kompletten Changelog mit allen Neuerungen, sowie einen Download-Link finde ihr über die offizielle Website des Projektes:

Eine Sehr genaue Beschreibung des Projektes ist ebenfalls über die offizielle Website verfügbar: News URL: http://mrsebe.bplaced.net/blog/wordpress/?p=1512

News Source URL: http://mrsebe.bplaced.net/blog/wordpress/?p=1512

Als die letzte Version von ham_convert veröffentlicht wurde war es Sommer. Seit dem hat Sebastian Sieczko, der Autor dieser Software, wieder Arbeit in das Projekt gesteckt und herausgekommen ist dabei Version 1.8.4. Doch was ist ham_convert überhaupt? Hierbei handelt es sich um einen kostenlosen, in Java geschriebenen Grafik-Konverter, der es ermöglicht Bilder (JPG, GIF und PNG) in einen für den Amiga geeigneten Grafikmodus zu wandeln. Das Tool erzeugt ILBM-IFF-Dateien in den Amiga-Grafikmodi: EHB, HAM6, HAM8, 2/4/8/16/32/64/128/256-farbig indiziert sowie PCHG – 4/8/16/32/EHB-Modi.In der aktuellen Version kann für HAM6 und HAM8 die Anzahl der in einer Farbpalette verwendeten Farben eingestellt werden. Weiterhin ist es Dank dem sogenannten Batch-Mode möglich quasi einen Stapel an Dateien in einem Rutsch in ihrer Größe zu verändern. Weiterhin können nun über den CLI-Modus Parameter angegeben werden, mittels denen sich die HAM6-/HAM8-Qualität beeinflussen lässt.Einen kompletten Changelog mit allen Neuerungen, sowie einen Download-Link finde ihr über die offizielle Website des Projektes: http://mrsebe.bplaced.net/blog/wordpress/?p=1512 Eine Sehr genaue Beschreibung des Projektes ist ebenfalls über die offizielle Website verfügbar: http://mrsebe.bplaced.net/blog/wordpress/?page_id=374 http://mrsebe.bplaced.net/blog/wordpress/?p=1512http://mrsebe.bplaced.net/blog/wordpress/?p=1512

Back to previous page