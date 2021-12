Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future 154 Member-Preview online Published 10.12.2021 - 12:02 by AndreasM



Achtung!



Wir bitten alle Amiga Future Abonennten zu überprüfen ob wir die atuelle Postanschrift und email-Adresse von euch haben.

Die Amiga Future wird einige Tage vor dem Veröffentlichungs-Termin bereits verpackt und verschickt. Wir brauchen deshalb Anschrifts-Änderungen bitte so bald wie möglich.

Wichtig: Nachsendeanträge funktionen im Normalfall nicht bei Zeitschriften!



Wir bitten auch zu überprüfen ob eventuelle Abo-Rechnungen bereits bezahlt sind. Es sind leider momentan noch viele Abo-Rechnungen unbezahlt.



