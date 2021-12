Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 05.12.2021 - 09:43 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Dune #21: Das Wasser des Lebens (RetroPlay/Amiga)



Hagen als Landschaftsgärtner, mit minimalistischem Pflanzeneinsatz? Das funktioniert in der Wüste nur bedingt - kein Wunder, dass die Motivation nicht aus dem Keller kommt. Also besuchen wir erstmal den potentiellen Schwiegervater und entdecken auch noch ein neues Sietch! Die Spionage muss auch wieder in Gang kommen. Na dann: Schlagzahl rauf, speichern, laden, Wasser des Lebens saufen.



https://www.youtube.com/watch?v=0z573WWzPZo





Apidya #2: Heißer Kampf im Teich (RetroPlay/Amiga)



Weiter geht's - in dem Horizontalshooter Apidya ballern sich Dennis und Hagen auf dem Amiga kooperativ durch den heimischen Garten und erreichen nun den Teich, der zahlreiche Kreaturen bereithält, die uns den garaus machen wollen. Die Sicht ist schwierig, die Koordination herausfordernd und die Gegner halten einiges aus! Die Joysticks knacken und Hagen ist im Stress...



https://www.youtube.com/watch?v=72VULepmv_c





Dune #22: Ran an den Feind! (RetroPlay/Amiga)



Wir greifen an! Und die Harkonnen sind heillos überfordert von unseren überlegenen Truppen. Bravo - da hat sich die militärische Ausbildung doch gelohnt! Die Sklaven befreit, Dankeskärtchen in Empfang genommen und eine stattliche Zahl neuer Anhänger rekrutiert - so muss das sein! Unsere Truppen sind so stark, dass wir den Nachwuchs zur Spice-Ernte auf die Felder schicken können... Ja, gut schaut's aus auf dem Wüstenplaneten!



https://www.youtube.com/watch?v=C_INjj9Da4U





Bard's Tale #64: Kleiner roter Drachtor und Captain Uah (RetroPlay/Amiga)



Einmal die Gegner wegputzen, die Falle in der Schatztruhe entschärfen und plündern. Magische Gegenstände ohne Ende - was sollen wir mit dem Gerümpel nur anfangen? Weg damit... Begleitet von einem kleinen roten Drachen schreiten wir frohen Mutes weiter voran durch den Dungen. Und Markus... der will jetzt singen! Musik, zwo, drei, vier!



https://www.youtube.com/watch?v=jZNGOvZ3ThQ





C64-Spiele-Klassiker von Epyx, Lucasfilm und New World Computing (Retro ausgepackt)



Heute geht´s wieder weiter mit Retro ausgepackt und einem Stapel mit Armen.

Und man glaubt es kaum, als erstes wird Hagen enthüllt. Hätten wir nicht geglaubt, bestimmt nicht !

Wir packen außerdem Highlights für den Commodore 64 aus. Und Dennis spoilert auch noch, daß wir diese auch noch im Stream spielen wollen. Tsja, wer weiß schon welche "Games" denn Epyx gemacht hat? Schaut rein und lasst Euch von den Kisten überraschen!



