Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

APC&TCP: Ad Cosmos Ex Terra Boxed-Edition erschienen Published 03.12.2021 - 14:02 by AndreasM



- Lumberjack Revision

- Pong4b

- Jump Besi Jump



Lumberjack Revision sowie Pong4b wurden bereits bei einen anderem Publisher als Boxed-Version veröffentlicht.

Das lief allerdings nicht ganz so wie es eigentlich sein sollte.

Deshalb haben wir entschlossen den Programmierer zu unterstützen indem wir eine Boxed-Version aller drei Spiele veröffentlichen.



Die Spiele können natürlich weiterhin auf der itch.io Seite des Programmierers herunter geladen werden.



Die Boxed-Edition beinhaltet eine Platikbox in DVD-Größe, einer Diskette mit den drei Spielem, ein kleines Booklet und ein gefaltetes A3 Poster.

Wie immer erhält man bei uns im Onlineshop beim Kauf der Boxed-Edition kostenlos die Download-Version dazu.



Bilder zu der Boxed-Edition findet ihr in unserem Onlineshop auf



Die Minimum-Systemanforderungen sind ein Amiga 500 mit mindestens 1 MByte RAM.





Updates von Lumberjack Reloaded to Revision:



- Baum ist nicht mehr unendliich hoch. Obwohl Bäume ziemlich hoch sind und mit jedem Level höher werden, kannst du die Spitze und das Ende des Levels erreichen. Es gibt 8 Level: Ungerade sind Frühling/Sommer-Themen. Sogar welche sind winterlich.

- In ungeraden Levels gibt es eine Biene, die dich für kurze Zeit betäuben kann.

- Der Bildschirm wackelt, wenn du betrunken bist





Updates von Pong4 auf PoNG4b:



-Sprites aus der CD32-Version

-überarbeitetes Musikmodul, jetzt wird es auch während des Spiels gespielt





Lumberjack deutscher Amiga Future Test:

Lumberjack englischer Amiga Future Test:



Jetzt Bestellen:

https://www.amigashop.org

http://www.apc-tcp.de Ad Cosmos Ex Terra beinhaltet die drei Spiele:- Lumberjack Revision- Pong4b- Jump Besi JumpLumberjack Revision sowie Pong4b wurden bereits bei einen anderem Publisher als Boxed-Version veröffentlicht.Das lief allerdings nicht ganz so wie es eigentlich sein sollte.Deshalb haben wir entschlossen den Programmierer zu unterstützen indem wir eine Boxed-Version aller drei Spiele veröffentlichen.Die Spiele können natürlich weiterhin auf der itch.io Seite des Programmierers herunter geladen werden.Die Boxed-Edition beinhaltet eine Platikbox in DVD-Größe, einer Diskette mit den drei Spielem, ein kleines Booklet und ein gefaltetes A3 Poster.Wie immer erhält man bei uns im Onlineshop beim Kauf der Boxed-Edition kostenlos die Download-Version dazu.Bilder zu der Boxed-Edition findet ihr in unserem Onlineshop auf https://www.amigashop.org Die Minimum-Systemanforderungen sind ein Amiga 500 mit mindestens 1 MByte RAM.Updates von Lumberjack Reloaded to Revision:- Baum ist nicht mehr unendliich hoch. Obwohl Bäume ziemlich hoch sind und mit jedem Level höher werden, kannst du die Spitze und das Ende des Levels erreichen. Es gibt 8 Level: Ungerade sind Frühling/Sommer-Themen. Sogar welche sind winterlich.- In ungeraden Levels gibt es eine Biene, die dich für kurze Zeit betäuben kann.- Der Bildschirm wackelt, wenn du betrunken bistUpdates von Pong4 auf PoNG4b:-Sprites aus der CD32-Version-überarbeitetes Musikmodul, jetzt wird es auch während des Spiels gespieltLumberjack deutscher Amiga Future Test: app.php/kb/viewarticle?a=6639 Lumberjack englischer Amiga Future Test: app.php/kb/viewarticle?a=6670 Jetzt Bestellen: https://www.amigashop.org/product_info. ... cts_id=349

Back to previous page