Augustus 3.1.0: Caesar III Reimplementierung für MorphOS Published 28.11.2021 - 14:03 by osz



Augustus ist eine sogenannte Reimplementierung des Strategie-Spiels Caesar III von Impressions Games/Activision aus dem Jahre 1999 für MorphOS. Das Spiel kann legal beispielsweise auf GOG.com oder Steam erworben werden:



https://www.gog.com/game/caesar_3

https://store.steampowered.com/app/517790/Caesar_3/



Dabei ist Augusts ist ein Fork der Software Julius, die eine Reimplementierung von Caesar III für viele Plattformen bietet und im Oktober diesen Jahres auf Version 1.7.0 aktualisiert wurde:

Julius wurde, BeWorld sei Dank, auch auf MorphOS portiert:



Version 3.1.0 von Augustus beinhaltet zahlreiche Änderungen, Bugfixes und auch neue Features, die in Summe den Rahmen dieser Meldung sprengen würden, daher verweisen wir an dieser Stelle auf den Changelog des aktuellen Releases im GitHub-Repository des Projektes, wo neben dem Quellcode und dem Binary-Release auch noch weitere Informationen zum Projekt zu finden sind:



Ein Download der Software ist aber auch über MorphOS Storage möglich:



Augustus steht als JavaScript-Umsetzung aber auch als Webbrowser-Anwendung zur Verfügung:



Wie bei der nativen Version von Augustus bzw. Julius werden auch hier die originalen Spieldaten benötigt. News URL: https://www.ppa.pl/aktualnosci/augustus-3-1-0.html

News Source: PPA.pl

News Source URL: https://www.ppa.pl/aktualnosci/augustus-3-1-0.html

