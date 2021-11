Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

REV'n'GE! #128 veröffentlicht Published 28.11.2021 - 13:24 by AndreasM



In dieser Ausgabe einige sehr schöne Kritiken.

Unter "aktuellen Spiele" findet Ihr auch etwas über das neue Mist in DirectX12 mit den Unterschied zu den Originalspielen von 1993, der Demoversion von Shadows of Sergoth und auch Track & Field für MSX - eine der besten Konvertierung von Coin-Op.



Schön auch die Rezensionen aus der ältesten und einzigen italienischen Ausgabe von REV'n'GE! , wie auch eine neue Rezension von einem Leser dieses Fanzines.



