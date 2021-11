Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Virtual Dimension: Vergangenheit trifft Zukunft Published 28.11.2021 - 11:47 by AndreasM

Dimension beschäftigen man sich seit vielen Jahren mit der digitalen Welt

und berichten über Interessantes und Hintergründiges. Ob C64, Amiga, PC,

Atari oder Schneider: Virtual Dimension kennt die Computerspiel-Geschichte und wirft

gerne einen Blick zurück und einen Blick voran.



Seit unserer letzte Meldung hat Virtual Dimension folgende Videos online gestellt:



Was wurde eigentlich aus Atari? (Retro-Rückblick #06)



Was wurde eigentlich aus dem Hersteller bekannter Spielekonsolen wie dem Atari 2600 oder von Spieleklassikern wie Pong, Breakout und Tempest? Dennis und Hagen werfen einen Blick auf die wechselhafte Geschichte und stellen die aktuellen Projekte des Unternehmens vor.

Dazu in den Kurzmeldungen: Staubsaugerroboter von Commodore, C64-Betriebssystem auf dem Atari, Space Quest - Der Film, 6502-CPU mit 100 MHz und ein neues Amiga-Fanzine



https://www.youtube.com/watch?v=7WFlsQXvVNg





Dune #19: Blick ins Buch (RetroPlay/Amiga)



Die Harkonnen sind ja schon ein bisschen nah am Palast... aber noch ist nicht die Zeit, sich darum zu kümmern. Die Zeit vergeht wie im Fluge - wir können die Befreiungen gar nicht schnell genug durchführen, um unsere Gewürzsucher dauerhaft beschäftigt zu halten. Wenn unsere Arbeiter nur nicht so rumzicken würden... Tempo, Tempo!



https://www.youtube.com/watch?v=IJL6bAi79Vo





Apidya #1: Wütende Biene im Garten (RetroPlay/Amiga)



Japanischer Shooter aus deutscher Produktion mit Bienchen und Blümchen? Ja, das gibt's! Bei Apidya geht's nicht raus in den Weltraum - der gelungene Hoizontalshooter findet auf der heimischen Wiese statt! Eine fleißige Biene, die mal nicht nur Honig sammelt - die Story dazu ist düster und voller schwarzer Magie... Dennis und Hagen stürzen sich zu zweit in das farbenfrohe Actionspiel. Waffen, Upgrades, flüssiges Horizontalscrolling mit mehreren Ebenen, dazu ein packender Soundtrack - los geht's!



https://www.youtube.com/watch?v=s6pb9BgK3GE





Dune #20: Wo ist Chani? (RetroPlay/Amiga)



Dennis ist verwirrt, die Harkonnen sind verwirrt - läuft grade in "Dune", die Jungs haben Spaß. Ob die vielen Siege gegen die Invasoren einen positiven Nebeneffekt auf die Motivation haben? Die Neulinge werden jedenfalls erstmal in den Senkel gestellt und in die Wüste geschickt. Und dann machen wir uns auf die Suche nach dem neuen Sietch. Das Ding muss ja irgendwo zu finden sein. Ausflug in Richtung Feind - passt.



https://www.youtube.com/watch?v=H-RnyPR5S-o





Bard's Tale #63: A nice day for a White Dragon (RetroPlay/Amiga)



Hagen kassiert Prügel, denn das ist sein Job. Und solange Dennis hinter ihm steht und ihn mit Heilsprüchen unterstützt, kann ja eigentlich gar nichts schief gehen. Bard's Tale geizt nicht mit neuer Ausrüstung - nur: was macht man damit? Erstmal behalten und dann weiter durch den Dungeon... Dennis hat die Karte und damit den totalen Überblick.



https://www.youtube.com/watch?v=RPmwz_l_5Sg





11/81: Weihnachtsempfehlungen, Bildplatten und die PC-Ankündigung (Back in Time)



Es ist 1981 und es weihnachtet sehr: Wir schauen uns in den Computerzeitschriften die Weihnachts-Kaufempfehlungen von vor 40 Jahren an. Dazu reden wir über Bildplatten (darunter die Laserdisc) und zeigen Baupläne für einen Videotext-Decoder und einen Telefonlautsprecher. Außerdem: Chip testet den Atari 400/800 und IBM kündigt einen eigenen Mikrocomputer an.



