AmiGemini 0.5 veröffentlicht: Ein Gemini-Browser für den Amiga Published 27.11.2021 - 12:25 by osz



Wir haben in der Vergangenheit schon über Karl Jeacle's AmiGemini-Projekt berichtet. Dabei handelt es sich um einen Browser für das noch recht junge und weitgehend unbekannte Gemini-Protokoll. Das Protokoll beschränkt sich auf Textinhalte, wodurch es schlanker als das HTTP-Protokoll ist, jedoch bietet es gegenüber dem älteren Gopher-Protokoll zum Beispiel den Vorteil einer geschützten Verbindung zum Server.



Nun wurde Version 0.5 des ebenfalls noch jungen Browsers für das Gemini-Netz von Karl Jeacle veröffentlicht. Die aktuelle Version unterstützt nun Client-Zertifikate und -Identitäten, speichert eine Liste der am häufigsten besuchten Gemini-Seiten und ermöglich nun auch eine Navigation über Tastenkürzel. Ferner kommt AmiGemini 0.5 nun mit einem Installationsscript, kann jetzt auch mit Links mit non-ASCII-Zeichen umgehen und ermöglicht es mehr Zeichen auf kleineren Bildschirmen darzustellen.



Der Download der aktuellen Version ist über das Aminet möglich: News URL: https://aminet.net/package/comm/net/AmiGemini

News Source: Aminet

News Source URL: https://aminet.net/package/comm/net/AmiGemini

