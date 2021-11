Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

A1200-Speichererweiterung mit 8 MB Fast RAM zum Selberbauen Published 27.11.2021 - 12:14 by osz



Oleg Mishin hat sein inzwischen drittes Projekt auf GitHub veröffentlicht, dabei handelt es sich um eine 8 MB Fast RAM Erweiterung für den Amiga 1200 mit einer Echtzeituhr. Die Erweiterung setzt auf einen Microchip ATF1508 CPLD, deren Firmware unter anderem auf den Quellcodes dieser Amiga 600 8 MB Fast RAM Erweiterung basiert:



Wie Oldeg Mishin weiter schreibt, war das Ziel dieses Projektes mehr über 68000-CPUs und Verilog zu lernen. Derzeit sei es noch nicht möglich den nutzbaren Speicher der Erweiterung via Jumper oder Schalter für den Amiga 1200 einzuschränken.



Bilder, Gerber-Files, Firmware und weitere Informationen gibt es im GitHub-Repository: News URL: https://github.com/OlegMishin/A1200_8MB_FASTRAM

News Source: GitHub

News Source URL: https://github.com/OlegMishin/A1200_8MB_FASTRAM

