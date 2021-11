Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Choose the language for the News (current shown in german): (current shown in german): Back to previous page Search

Quellcode der identify.library veröffentlicht Published 27.11.2021 - 12:01 by osz



Richard Körber, der Autor der identify.library, hat die Quelltexte seiner Bibliothek nun auf GitHub veröffentlicht. Die Bibliothek hilft alle Arten von Systemparametern zu identifizieren und in einer lesbaren Form auszugeben. Richard Körber schreibt im GitHub-Repository dazu, dass die Dateien des Projektes überprüft, neu formatiert, die Kommentare vom Deutschen ins Englische übersetzt und das Projekt mit vbcc unter Linux kompilierbar gemacht wurde.



Hier gelangt ihr zum GitHub-Repository:

Die Binaries der identify.library gibt es seit geraumer Zeit im Aminet: News URL: https://github.com/shred/identify

News Source: GitHub

News Source URL: https://github.com/shred/identify

Quellcode der identify.library veröffentlichtRichard Körber, der Autor der identify.library, hat die Quelltexte seiner Bibliothek nun auf GitHub veröffentlicht. Die Bibliothek hilft alle Arten von Systemparametern zu identifizieren und in einer lesbaren Form auszugeben. Richard Körber schreibt im GitHub-Repository dazu, dass die Dateien des Projektes überprüft, neu formatiert, die Kommentare vom Deutschen ins Englische übersetzt und das Projekt mit vbcc unter Linux kompilierbar gemacht wurde.Hier gelangt ihr zum GitHub-Repository: https://github.com/shred/identify Die Binaries der identify.library gibt es seit geraumer Zeit im Aminet: https://aminet.net/package/util/libs/Identify https://github.com/shred/identifyGitHubhttps://github.com/shred/identify

Back to previous page