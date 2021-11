Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

AmiTube 0.3 Erste Version Published 27.11.2021 - 21:33 by AndreasM



Zum Abschluß veröffentliche dieses AmiTube-Programm, mit dem kurze YouTube-Videos auf Ihrem normalen Amiga 68k abgespielt werden können.

Aus meiner Sicht ist das Programm und die Dienste jetzt mehr oder weniger fertig.



Wie man im letzten Video sehen kann, habe ich mein Setup von MultiView auf AGABlaster umgestellt, was viel besser ist, um die CDXL-Videos abzuspielen. Es läuft schneller und flüssiger, auch die Palettenumschaltung funktioniert besser. (Man kann den Standardplayer in den Einstellungen ändern)



https://blog.alb42.de/2021/11/26/amitub ... t-release/

