Iris 1.0 für MorphOS erschienen Published 27.11.2021 - 11:48 by osz



Der E-Mail-Client Iris für MorphOS wurde kürzlich auf Version 1.0 aktualisiert. Dieses Update beinhaltet unteranderem eine Textsuchfunktion in der libvmime beim Zugriff über das IMAP-Protokoll. Empfangene E-Mails können jetzt auch bearbeitet und via IMAP wieder auf den Server hochgeladen werden. Außerdem wurde die Rechtschreibprüfung optimiert. Eine komplette Änderungshistorie und den Download der aktuellen Version kann man über die offizielle Iris-Website einsehen bzw. vornehmen: News Source: PPA.pl

News Source URL: https://www.ppa.pl/aktualnosci/iris-1-0.html

