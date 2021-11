Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Game of the Year Award 2021 Published 27.11.2021 - 11:39 by osz



Man muss es an dieser Stelle einmal ganz ehrlich sagen: Indie Retro News ist die zentrale Anlaufstelle im Internet, wenn es um neue Spiele für alte Systeme geht. Es ist einfach eine große Bereicherung, ganz gleich ob Computer- oder Konsolensystem. Aber genug der Schmeicheleinheiten!



Aktuell kann man auf Indie Retro News über das Amiga Spiel des Jahres 2021 abstimmen. Der Gewinner wird gleich am 1. Januar 2022 bekanntgegeben. Zur Auswahl stehen folgende Titel, von denen drei ausgewählt werden können: The Shadows of Sergoth

Yawoffa

Turbo Tomato

Abu Simbel Profanation The Full Adventure

Ms Pacman

Pacman 500

Crazy Columns

INCA MAN

Bean Versus The Animator

Supercars 2 AGA

Athanor 2 - The Legend Of The Birdmen

Silk Dust: Emilia Vittorini's 3rd

Metal Gear

Henry's House

Turbo Sprint

Knight Rider 77

Inviyya

Wrong Way Driver

King's Valley

Putter

Tinyus

Space Invaders Amiga http://www.indieretronews.com/2021/11/f ... -if-d.html News URL: http://www.indieretronews.com/2021/11/functiondsidu-if-d.html

News Source: Indie Retro News

News Source URL: http://www.indieretronews.com/2021/11/functiondsidu-if-d.html

