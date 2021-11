Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

Amiga Future monatliche News November 2021

*********

Amiga Future Ausgabe 153 erschienen



Die deutsche und englische Ausgabe 153 (November/Dezember 2021) des Print-Magazines Amiga Future ist heute erschienen und kann direkt bei der Redaktion und im Amiga Fachhandel bestellt werden.



Heft Inhalt:



Interview Frank Röchter & Makin Of Falconia

Review Athanor 2 - Legend of the Birdmen

Trevors Soapbox



und vieles, vieles mehr



Eine ausführliche Inhaltsliste sowie Leseproben findet ihr auf der Amiga Future Homepage.



Heft-Info:

Bestellen:





12.11.2021

**********

Update des Heft-Index & AFA Viewer der Amiga Future



Der Heftindex der Amiga Future wurde von Helmut Haake auf den aktuellen Stand gebracht und beinhaltet jetzt auch den Index der neuesten Ausgabe der Amiga Future.



Der Heft-Index beinhaltet alle Artikel-Titel der Amiga Future Ausgaben. Somit ist es leichter möglich einen bestimmten Artikel in über 20 Jahren Amiga Future zu finden.



Zusätzlich kann das Heftindex auch mit dem AFA-Viewer für AmigaOS 4 genutzt werden.



Zum einem um einfach herauszufinden in welcher Ausgabe ein Artikel veröffentlicht wurde.



Man kann aber mit dem AFA-Viewer auch gleich direkt die auf AFA-DVD veröffentlichten Artikel lesen. Dazu muß die AFA-DVD sich im Laufwerk befinden oder auf Festplatte installiert sein.



Außerdem ist es möglich teilweise auf die Dateien direkt von der Amiga Future Homepage zuzugreifen.



Kostenloses Download AFA-Viewer:



Achim Pankalla würde sich natürlich auch über Feedback und Ideen rund um das Programm freuen.



https://www.amigafuture.de





16.11.2021

**********

Amiga Future: Neue Vollversionen online



Der Download-Bereich der Amiga Future wurde heute wieder aktualisiert.



Es wurden folgende Vollversionen Online gestellt:



Zeewolf



app.php/dlext/index



Eine übersicht der letzten Uploads und Änderungen in der Download-Datenbank der Amiga Future findest Du unter dem Link



Natürlich wollen wir noch viele weitere Vollversionen online stellen. Dazu benötigen wir Eure Hilfe.



Wir suchen ständig Rechteinhaber von Amiga Spielen und Anwendungen. Kennst Du welche oder willst Du uns aktiv bei der Suche helfen? Dann melde Dich bitte per Email bei uns.



Wir suchen Verstärkung beim Überarbeiten des Vollversionen-Downloadbereiches der Amiga Future Webpage. Im speziellen geht es darum zu überprüfen ob alle Vollversionen-Formate (ADF, IPF, WHDLoad, AGA, CD-Versionen usw.) komplett vorhanden sind. Außerdem muß eine Kurzbeschreibung (2 Sätze), Systemanforderungen und Screenshots erstellt werden.

Wenn Du uns dabei helfen willst, dann schreibe uns doch bitte eine Email.



https://www.amigafuture.de





20.11.2021

**********

APC&TCP Onlineshop aktualisiert



Ab sofort kann das Amiga Future Jahres-Abo ab Ausgabe 154 bis 159 im APC&TCP Onlineshop bestellt werden.



Der voraussichtliche Erscheinungstermin der Amiga Future Ausgabe 154 ist zwischen den 10. und 15. Januar 2022.



https://www.amigashop.org





21.11.2021

**********

Amiga Future 153 ist vor einigen Tagen erschienen



Vor einigen Tagen ist die Ausgabe 153 der Amiga Future erschienen.



Für alle die den Termin übersehen haben, wäre es doch jetzt ein guter Zeitpunkt das Heft noch schnell zu bestellen.



Oder vielleicht gleich ein Jahres-Abo? Dann bekommst Du immer das aktuelle Heft automatisch ins Haus geliefert und mußt Dich nicht um

die Erscheinungstermine der einzelnen Hefte kümmern. Und Geld sparst Du dabei sogar auch noch.



Heftinfos:

Bestellen:



https://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





22.11.2021

**********

Bitte beachtet unsere Werbepartner



Auf der Amiga Future Webpage bietet wir euch einen riesigen kostenlosen Content rund um den Amiga.



Dadurch das die Amiga Future ein non-profit-Projekt ist, muss sich die Amiga Future Homepage komplett selbst finanzieren.

Die momentan rund 30 GByte große Homepage wird ausnahmslos durch Werbung, Spenden und unsere eigenen privaten Mittel finanziert.

Gerade die Programmierung neuer Erweiterungen, Datenbanken oder Features geht so richtig ins Geld.



Am oberen Webpage-Rand befinden sich mehrere Banner unserer Werbepartner. Außerdem haben wir noch Werbung in der linken Navigations-Leiste.



Durch diese Webpartner finanzieren wir die Server- sowie Programmierkosten der Amiga Future Webpage.



Wir würden uns freuen wenn ihr diese Werbung beachtet und dafür sorgt das auch weiterhin genügend Werbung auf der Amiga Future Webpage ist um diese ausreichend zu finanzieren.



https://www.amigafuture.de





24.11.2021

**********

Amiga Future sucht Redakteure und Übersetzer



Wir suchen für das Amiga Future Magazin noch Verstärkung.



Gesucht wird ein Redakteur der ausreichend Erfahrung im Anwender-Bereich beim Amiga besitzt.



Interesse? Dann melde Dich bei der Amiga Future Redaktion.



Folgendes solltest Du allerdings besitzen:



- Einen Amiga

- Grundlegende Kenntnisse vom Amiga

- Sehr gute Rechtschreibung in Deiner Muttersprache (Deutsch oder Englisch!)

- Erfahrung beim Schreiben eines Testberichtes

- Und natürlich Zeit und Interesse





Außerdem suchen wir noch Übersetzer für das Heft.



Deutsch -> Englisch



Du solltest bei Deiner Muttersprache (englisch) natürlich eine sehr gute Rechtschreibung beherschen und die deutsche Sprache natürlich auch gut verstehen.



Und natürlich solltest Du auch verstehen, was Du übersetzt. Also Grundkenntnisse vom Amiga sind auf jedem Fall nötig.





Aber auch für die Homepage suchen wir noch Verstärkung.



Wir wollen den Download-Bereich der Amiga Future Homepage weiter ausbauen. Vor allem den Bereich mit den Vollversionen.

Dafür benötigen wir noch User die Vollversionen kurz antesten, Screenshots erstellen, Systemanforderungen und eine Kurzbeschreibung schreiben.



http://www.amigafuture.de

http://www.apc-tcp.de





25.11.2021

**********

Amiga Future Aktion: Probeheft für 1 Cent



Viele Amiga-User kennen die Amiga Future noch nicht. Leider fallen dieses Jahr auch alle Veranstaltungen und Messen aus, wo ihr einen Blick in die Amiga Future werfen hättet können. Deswegen haben wir uns zu der Probeheft-Aktion entschieden.



Wir wollen euch damit das Heft etwas näher bringen und hoffen natürlich das ihr vielleicht ein Abo der Amiga Future bestellt.



Ab sofort könnt ihr ein Probeheft der Amiga Future in unserem Onlineshop



Bei dem Probeheft handelt es sich um eine ältere reguläre Ausgabe der Amiga Future.



Unter der URL



Da wir nicht wissen wie stark das Interesse an dem Probeheft ist, gibt es keine zeitliche Beschränkung für diese Aktion. Wenn im Shop das Probeheft nicht mehr verfügbar ist, sind alle Hefte weg und die Aktion ist beendet.



Informationen über die Amiga Future findet ihr unter der Adresse



Wir sind natürlich auch auf Facebook, Twitter, Instagram vertreten und eine kostenlose Android App gibt es auch.





27.11.2021

**********

Amiga Future: Cheats Datenbank Update



Die Cheats-Datenbank der Amiga Future wird praktisch wöchentlich von David Jahn aktualisiert, auch wenn dies auf den ersten Blick nicht sofort ersichtlich ist.



Die Cheats-Datenbank auf der Amiga Future Webpage dürfte wohl die größte deutsche Sammlung für den Amiga sein.



Dabei handelt es sich jedoch nicht nur um Cheats. Auch viele Lösungswege, Tipps & Tricks, sowie Freezer Adressen findet ihr in dieser Sammlung.



Inzwischen gibt es für mehr als 3400 Spiele Cheats und Lösungswege in der Datenbank, und es wird immer mehr.



Die Datenbank ist momentan noch komplett in deutscher Sprache. Wenn genügend Spenden für die Homepage eingeben, ist geplant die Sammlung in einer richtigen Online-Datenbank zu integrieren, die dann auch in englisch verfügbar sein soll.



app.php/GTT

https://www.amigafuture.de



Seit der letzten Bekanntmachung sind folgende Updates hinzugekommen:



26 Nov 2021 - Elvira 2 - The Jaws Of Cerberus - Lösung aktualisiert

26 Nov 2021 - Elvira 2 - The Jaws Of Cerberus - Lösung aktualisiert

26 Nov 2021 - Edd the Duck! - Software erfolgreich geprüft

26 Nov 2021 - Edd the Duck! - Cheat erfolgreich geprüft

26 Nov 2021 - Edd the Duck! - Cheat aktualisiert

19 Nov 2021 - Elvira - Mistress Of The Dark - Lösung aktualisiert

19 Nov 2021 - Elvira - Mistress Of The Dark - Lösung aktualisiert

19 Nov 2021 - Elvira - Mistress Of The Dark - Lösung aktualisiert

19 Nov 2021 - Elvira - Mistress Of The Dark - Lösung aktualisiert

12 Nov 2021 - Elite 2 - Frontier - Lösung aktualisiert

12 Nov 2021 - Elite 2 - Frontier - Lösung aktualisiert

12 Nov 2021 - Elite - Lösung aktualisiert

05 Nov 2021 - Eishockey Manager - Lösung erfolgreich geprüft

05 Nov 2021 - Eishockey Manager - Lösung aktualisiert

29 Okt 2021 - Earth 2140 - Lösung aktualisiert

29 Okt 2021 - E-Motion - Lösung erfolgreich geprüft

