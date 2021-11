Amiga Future Abo/Subscription Amiga Future Nachrichten Portal

A1k wird 17 Jahre alt Published 26.11.2021 - 13:30 by AndreasM



Heute ist es nun 17 Jahr alt geworden. Noch ein Jahr und es wird volljährig.



Die Amiga Future wünscht dem A1k alles gute zum Geburtstag.



Mit über 4.000 Usern und rund 1.5 Millionen Beiträgen ist das A1k inzwischen ein wichtiger und unverzichtbarer Bestandteil der Amiga Community im deutschsprachigen Raum geworden.



Über die Geschichte vom A1k könnt ihr unter folgenden Link mehr lesen:



https://www.a1k.org/forum/index.php?threads/26930/



